中国PPI增幅创下2008年来最高

中国5月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比增速升至2008来最高且超出市场预期，通胀压力在当月大宗商品涨价和基数效应的带动下继续上冲。

据彭博社报道，中国国家统计局周三发布的数据显示，5月PPI同比上涨9.0%，创下2008年9月来最快，超出8.5%的预估中值，4月前值为6.8%。居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.3%，低于预期的1.6%，前值为0.9%。

5月PPI与CPI同比增速之差扩大，显示目前通胀从上游向下游的传导压力暂时仍受到控制。除了政策着力限制原材料囤积和控制物价传导，中国消费复苏的缓慢也是限制消费品价格涨幅的一部分原因。

扣除食品和能源消费价格后的核心CPI同比上涨0.9%，较4月增速0.7%有所加快，不过仍维持在较低水平。

彭博亚洲经济学家团队此前撰文称，中国的出厂价格势将进一步走高，有可能会加剧全球通胀忧虑。中国PPI涨幅扩大也与5月末公布的官方PMI中的相关分项指标一致，主要原材料购购进价格指数当期升至72.8，创2010年以来最高水平。

中国央行上月已经明确表示中国不存在长期通胀的基础，从而打消短期内货币政策收紧的猜测。本月以来市场正密切关注资金面波动加剧的情况，以及半年末之际央行是否会打破几个月的平静，转而投放流动性。美国月初公布不及预期的非农就业数据之后，本周也将公布5月通胀数据，在月中的美联储FOMC会议之前为市场提供线索。