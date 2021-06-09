中国调查坏账管理公司长城资产的一位高管

中国已对中国长城资产管理股份有限公司的一位高管展开调查，这是中国不良资产管理行业爆出的最新丑闻。

据彭博社报道，中共四川省纪委发布公告，总部北京的中国长城资产的副总裁胡小钢个人涉嫌严重违纪违法，目前中央纪委国家监委驻中国银保监会纪检监察组正对其进行纪律审查，经国家监委指定管辖，四川省监委正对其进行监察调查。

中国长城资产是中国四大国有不良贷款管理公司之一，其他三家是中国华融、中国信达和中国东方资产管理股份有限公司。

这一调查之际，正值投资者对于中国华融及其同业的财务健康愈发担忧；中国华融前董事长赖小民今年1月因受贿等罪名被执行死刑。

中国华融仍在继续偿还债券，并表示中国政府的支持没有变化。但其离岸和在岸债券仍面临压力，并蔓延到同行，市场质疑政府对该行业的支持。自从中国华融未能在3月底公布财务业绩令投资者震惊以来，前述四家不良贷款管理机构均未曾涉足离岸债券市场。

据彭博汇编的最新财务报告和数据，这些不良贷款管理公司负债总额约为4.5万亿元人民币（9314.39亿新元），其中包括490亿美元的未偿还美元债券。到年底之前，这些公司需要再融资或偿还49亿美元的到期美元债券。

胡小钢是赖小民倒台以来中国坏账行业接受调查的最高级别高管。四川纪委的公告还显示，胡小钢还是长城资产的党委委员，之前担任中国东方的党委委员、副总裁。中国长城资产的网站没有显示他是公司领导层成员。