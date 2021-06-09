加驻华大使在中美间斡旋 以促使北京释放两加拿大人

加拿大驻华大使鲍达民（Dominic Barton）与中国科技巨头华为公司“经常联系”（regular contact），在中美之间斡旋，以寻求使北京释放两名加拿大公民康明凯（Michael Kovrig）和斯帕弗（Michael Spavor ）。

据加拿大环球邮报（The Globe and Mail）报道，加拿大外交部长贾诺（Marc Garneau）当地时间7日出席议会加中关系特别委员会会议时，揭开了鲍达民所扮演的在中美之间斡旋者的新角色。

鲍达民4月初曾赴美国华盛顿三周，与美国高级官员会谈，盼美国促成两名加拿大人获释。

加拿大2018年应美国引渡要求，逮捕了华为首席财务官孟晚舟。之后，加拿大公民康明凯与斯帕弗便被中国政府拘捕，至今已经911天。加拿大总理特鲁多（Justin Trudeau）曾指责北京对两人捏造罪名（trumped up charges），以向加方施加政治压力，从而让孟晚舟获释。

对于鲍达民的角色，保守党籍议员庄文浩（Michael Chong）质疑，加拿大既然已有驻美大使希尔曼（Kirsten Hillman），为何还要派驻华大使前往美国斡旋。

贾诺回答说，希尔曼与鲍达民两人都扮演关键角色，但鲍达民作为驻华大使，非常熟悉孟晚舟的状况，以及康明凯与斯帕弗两人的处境。

贾诺还说，鲍达民经常在中国、加拿大和美国与华为公司联系，因为华为在美有法律代表。

庄文浩又问鲍达民是否帮北京传达讯息给华盛顿，贾诺予以否认。

环球邮报的报道称，鲍达民4月初赴美时，与白宫国安会、司法部、国务院、国防部、财政部、商务部官员会面，并与中国驻美大使崔天凯会谈。

美国司法部去年底曾与华为讨论一份认罪协议，以让孟晚舟返家，并促使中国释放两名加拿大人。

在当天的会议上，贾诺还被问及加拿大未来在亚洲基础设施投资银行（简称“亚投行”）中的会员身份问题。上周英国《金融时报》曾报道，在缅甸发生军事政变的情况下，亚投行仍然为缅甸的项目融资。

贾诺回答称，加拿大并没有退出亚投行的计划。

此外，执政的自由党政府拒绝遵守议会本月2日通过的命令，要求其交出未经审查的记录副本，这些记录说明为何两名科学家被加拿大最高安全传染病实验室解雇，以及温尼伯国家微生物实验室为何在2019年3月将两种强大的病毒运送到中国的武汉病毒研究所。

上面提到的两名科学家是华裔病毒学家邱香果博士（Dr. Xiangguo Qiu）和她的丈夫成克定（Keding Cheng），两人今年1月被实验室开除。他们在实验室的通行许可早在于2019年7月被撤销，当时加国皇家骑警也介入调查。

自由党政府称，这对夫妇被解雇与国家安全问题有关，因此拒绝向加中关系特别委员会提交相关记录。自由党表示，他们只准备将机密文件交给另一个直接向总理特鲁多报告的委员会。

保守党领袖杰拉德·德尔特（Gérard Deltell）指责自由党政府蔑视议院：“这不是游戏。这是议会自古以来的基本权力，与国家相关的调查，却被自由党政府公然蔑视、驳回和嘲笑。”