上海临港探索资本项目可兑换先行先试

中国上海临港新片区近日正式发布金融业和国际贸易发展“十四五”规划，明确将探索推动人民币可自由使用和资本项目可兑换在临港新片区先行先试，稳步推进资本项目可兑换，不断提升经常项目可兑换便利性；并将促进人民币离岸交易发展，加快离岸贸易规模化发展。

据路透社报道，规划内容指出，上海临港新片区还将加强对离岸贸易的结算、税收等制度创新支持力度，建设离岸贸易创新发展实践区，不断增强新片区转口贸易功能，加强国际分拨中心中转集拼服务功能建设,推动数字贸易跨越式发展；到2025年离岸贸易交易额将实现年均增长30%。

根据金融规划，“十四五”期间，临港新片区金融业增加值增速年均目标值为25%以上，到2025年，金融业增加值占GDP比重为10%，达到国内主要金融中心城市平均水平。 到2025年，临港新片区信贷支持规模达到1600亿元（331.26亿新元），直接融资规模累计达到500亿元。

贸易规划则明确，到2025年，临港新片区货物贸易进出口总额将达到2000亿元，服务贸易进出口总额将达650亿元，跨境数字贸易额将实现年均增长5%。

金融规划指出，“十四五”时期，临港新片区将对标国际上公认的竞争力最强的自由贸易园区，实施深层次、差异化的金融政策探索，进一步推进金融对外开放和人民币国际化，不断强化全球金融资源配置功能，助力临港新片区加快打造国内大循环的中心节点、国内国际双循环的战略链接，为到2035年成为中国深度融入经济全球化的重要载体贡献金融力量。

在促进人民币离岸交易发展方面，将搭建“人民币在岸—离岸循环机制”，形成与上海国际金融中心相匹配、与“五个重要”相适应的离岸金融体系。此外，还要加快高能级要素资源平台建设。建设国际金融资产交易平台、国家级大型场内贵金属储备仓库、全国性大宗商品仓单注册登记中心等平台，提升高端要素资源的价格影响力。

中国央行、银保监会等四部委及上海市政府2月联合发文称，为进一步推进上海国际金融中心建设，积极推进临港新片区金融先行先试，将在临港新片区内探索取消外商直接投资人民币资本金专用账户，探索开展本外币合一跨境资金池试点。