收钱企图帮学生高考作弊 湖北两教师获罪

中国湖北通城县两名教师，收受学生家长5万元（人民币，下同，约1万新元）后，竟准备作弊器材，企图帮助学生在高考中作弊。记者从中国裁判文书网了解到，湖北省赤壁市人民法院日前对此案做出一审判决，两名被告人虽因担心作弊无法成功而最终放弃，仍以组织考试作弊罪受到刑事处罚。

据紫牛新闻客户端报道，李宁2020年6月在湖北省通城县某高级中学教学期间，有学生家长联系他询问是否可以安排高考作弊，李宁在收下学生家长5万元后，答应帮忙。

判决书披露，随后李宁来到该县初中教师李兴家中商量帮助学生高考作弊的事，决定由李兴负责考试作弊器材，李宁负责联系家长。同年6月底，李兴邀约李宁来家中测试考试作弊设备。因担心作弊无法成功，李宁在距离考前一个星期时，将之前收取的5万元退还给葛某。

案发后，李宁和李兴于2020年7月4日被赤壁市公安局刑事拘留，同年8月7日被逮捕。

赤壁市人民法院遵照咸宁市中级人民法院指定管辖决定，于2021年1月15日立案受理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。赤壁法院认为，被告人李兴、李宁在法律规定的国家考试中组织作弊，情节严重，其行为构成组织考试作弊罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，法院予以确认。

法院认为，两名被告人在着手实施犯罪后主动放弃犯罪，系犯罪中止，依法应当减轻处罚；到案后如实供述了犯罪事实并认罪认罚，亦可予从轻处罚。

赤壁法院经审判委员会讨论决定，依照刑法和刑事诉讼法相关规定作出一审判决，被告人李兴犯组织考试作弊罪，被判处有期徒刑七个月，并处罚金3000元；被告人李宁犯组织考试作弊罪，被单处罚金3万元。