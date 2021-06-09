中国商务部：外贸全年形势仍然复杂严峻

中国进出口仍在高速增长，5月同比增速高达26.9%。但中国商务部有关单位9日发布报告称，当前中国外贸仍面临诸多不稳定不确定因素，全年形势依然复杂严峻。

据中新社报道，这份《中国对外贸易形势报告（2021年春季）》认为，当前各国疫苗接种进展不一，加之病毒变异，全球疫情有所反弹，威胁世界经济贸易稳定复苏基础。特别是印度疫情大规模爆发，拖累本国经济复苏，影响全球海运、医药、纺织、金融服务等行业供应链。

报告指出，目前各国仍然采取多项贸易保护措施，保护主义、单边主义上升，产业链供应链布局趋于区域化、本土化、短链化，全球经济贸易持续稳定复苏面临挑战。在此情况下，中国外贸发展面临的外部环境仍然错综复杂，挑战与机遇并存。

但报告同时也指出，中国进出口量稳质升仍具备诸多有利条件：国内经济呈现稳定恢复态势，主要经济指标稳定复苏，经济长期向好的基本面不变；外贸企业发展韧性增强，已经培养出一大批具有国际竞争力的行业企业，积累了开拓市场和国际化经营的经验；各项稳外贸政策也提振了市场信心。

中国商务部说，今后将全力稳住外贸基本盘，保持政策的连续性、稳定性和可持续性。针对外贸企业面临的共性问题和突出困难，强化对外贸企业的服务。