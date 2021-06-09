QS世界大学排名：清华北大跻身前20

世界高等教育研究机构QS Quacquarelli Symonds6月9日发布2022QS世界大学排名完整榜单。今年的榜单中，首次有两所中国大陆大学跻身世界前20，即清华大学和北京大学，分别排名全球第17和第18。

据澎湃新闻报道，麻省理工学院连续第10年获得世界排名第一，牛津大学在2006年之后首次上升到世界第二名，而斯坦福大学和剑桥大学并列第三。

排名全球第五、第六、第七的分别是哈佛大学、加州理工大学和帝国理工学院。苏黎世联邦理工大学和伦敦大学学院并列第八。芝加哥大学排名全球第10。

共有58所中国大陆大学上榜，相较去年的榜单多出七所。其中，清华大学排名全球第17，亚洲第三名。北京大学排名全球第18，亚洲第四名。与去年相比，今年北京大学的世界排名上升了五位。这也是北京大学在2006年之后首次进入世界前20名。

除此之外，复旦大学排名全球第31名。浙江大学排名全球第45名，这也是浙江大学首次跻身世界前50名。上海交通大学并列第50。中国科学技术大学排名全球第98。同济大学（全球第211名）和哈尔滨工业大学（全球并列第236名）首次进入世界前250名。

QS世界大学排名是目前全球查阅量最大的世界大学排名。今年的排名共有1300所院校上榜，是QS有史以来规模最大的一次世界大学排名。