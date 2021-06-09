研究显示疫情爆发前武汉有近5万头活体野生动物出售

一项新的研究显示，在2019年底武汉市出现首批冠病病例之前的两年半时间里，武汉地区的市场有超过47000只活体野生动物被出售。

据路透社报道，发表在开放获取式期刊《科学报告》上的一篇论文称，2017年5月至2019年11月期间，武汉17个市场上出售的动物种类多达38个，其中包括31种野生保护动物，而恶劣的动物安置环境与卫生条件加大了健康风险。

人类感染冠病的早期病例中有许多与武汉的华南海鲜市场有关，该市场最初被认定为SARS-CoV-2病毒首次跨越物种传染到人类的地方。

然而，一些早期的感染与武汉其他市场有关，在那些市场发现了一个独立的SARS-CoV-2病毒谱系，这就提出了一种可能性，即这种病毒的传播发生得更早，可能是通过野生动物贩运。

3月底发表的一份世界卫生组织(WHO)与中国的联合研究报告称，没有接到经过证实的报告证明2019年在华南海鲜市场有活体哺乳动物出售，不过报告补充说，有证据表明那里在过去曾有过出售。

世卫组织和中国的联合研究称，病毒最有可能是通过中间宿主传播给人类，而穿山甲常被认为是可能的中间宿主。

这篇新论文由来自中国、英国和加拿大的研究人员撰写，论文称没有证据表明武汉有活的蝙蝠或穿山甲出售，但水貂、貉、松鼠和狐狸都有售。

武汉首次爆发新冠疫情后，中国打击了野生动物非法交易，关闭了野生动物市场和人工养殖设施，但仍允许饲养部分动物用于皮毛或中药。