中国互金协会倡金融机构不与不法医疗美容机构合作

中国互联网金融协会今天发布相关倡议，要求金融机构不与任何不法医疗美容机构开展合作，不向任何不法医疗美容机构客户提供相关金融产品和服务。

根据中国互联网金融协会网站消息，今天发布的关于规范医疗美容相关金融产品和金融服务的倡议指出，中国医疗美容行业快速发展，市场规模不断增长。与此同时，部分金融机构积极和第三方医疗美容机构合作，推出“医美分期”“医美贷”等相关金融产品和服务，为消费者获取医疗美容服务提供了便利，但是作为新生事物也出现了一些乱象，如“与不合规甚至非法医疗美容机构合作”“诱导消费者过度借贷”“第三方合作机构强行搭售无关产品和服务”“相关金融产品和服务息费不透明且定价过高”，等等。

倡议要求，金融机构不与任何不法医疗美容机构开展合作，不向任何不法医疗美容机构客户提供相关金融产品和服务。

金融机构应当选择证照齐全、依法合规经营的第三方医疗美容机构合作，并建立相关机制对其合法合规性进行定期评估，如存在违法违规行为，应立即停止合作。

此外，金融机构应当严格遵循金融监管部门各项规定，在提供医疗美容相关金融产品和服务时，按照适当性原则，充分评估消费者的还款能力，自主确定客户授信额度和贷款定价标准，做好风险控制。针对大学生消费者，金融机构应当严格遵循金融监管部门关于大学生消费贷款的相关规定。

金融机构及其第三方合作机构向消费者推介医疗美容相关金融产品和服务产品时，应保障消费者的知情权和自主选择权，明示贷款主体、年化综合成本、还本付息安排、违约责任、逾期清收以及咨询投诉渠道基本信息。

金融机构不将授信审批等核心风控环节外包或将贷款本息回收、止付等关键环节操作全权委托第三方合作机构执行。金融机构及其第三方合作机构承诺不采用虚假、引人误解或者诱导性宣传等不正当方式，诱导消费者过度消费或接受超出其风险认知和还款能力的借贷，尊重消费者购买医美产品和服务的真实意愿，及时取消没有实际发生的医美贷款服务，并建立健全产品和服务发生纠纷的处理机制及投诉渠道，及时回应消费者的咨询和合理诉求。