中国拟调整存款利率定价方式为“基准利率+75bp”

为了进一步推动利率市场化，促进降成本，中国市场利率定价自律机制日前召集会议，推动将商业银行存款利率上限定价方式由原来的“基准利率乘倍数”改为“基准利率加基点”。

据路透社报道，六位消息人士周三还透露，采取新的定价方式后，各家银行活期存款利率上浮幅度一致，均为20个基点（bp），而中资中小银行以及外资银行等定期存款利率调整为基准利率上浮75bp，高于中资大行的上浮幅度上限。

消息人士并称，按照75个bp的上浮幅度对比，新方式下银行一年期定存利率上浮上限与此前不变，仍为2.25%，活期存款以及一年以内的定存利率上限高于原标准，一年以上定存利率则低于此前水平。

“（改革利率）总体方向是向下，后面可能会根据情况来限制加点幅度，有点类似贷款LPR（贷款市场报价利率）改革，”一消息人士称。

在此之前，存款利率上限多采用央行存款基准利率乘以一个百分比上浮幅度计算。

中国央行2015年10月宣布取消金融机构存款利率上浮幅度限制，理论上利率市场化改革基本完成。但实际上，存款利率仍然存在窗口指导和市场利率定价自律机制的软性管制。

中国央行暂未置评。

市场利率定价自律机制是由金融机构组成的市场定价自律和协调机制，接受中国央行的指导和监督管理。

央行此前曾表示，存款基准利率是国内利率体系的“压舱石”，将长期保留，未来央行将综合考虑经济增长、物价水平等基本面情况，适时适度进行调整。央行上一次调整基准利率是2015年10月，一年期存贷款基准分别降至1.5%和4.35%。