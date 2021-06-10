洪秀柱：人命不是鸡腿能够换的

台湾行政院长苏贞昌昨天（9日）以“订鸡腿”比喻采购疫苗。国民党前主席洪秀柱批评苏贞昌的说法，并说每天都有数十条生命在消逝，人命不是鸡腿能够换的。

据台湾《联合报》报道，行政院长苏贞昌当天在立法院备询时称，政府去年冠病疫情控制很好时就超前部署订疫苗，但这就像订冷冻鸡腿，买方订了，厂商说什么时候到，结果生产方没生产、配送方没有送，“那你会骂自己订货吗？”

洪秀柱随后在面簿上发文，质问苏贞昌，如果台湾只是缺个鸡腿，政府需要限制民众群聚、不得返乡过节吗？需要升级警戒、强制戴口罩吗？缺个鸡腿，会造成台湾医疗体系瘫痪、经济大萧条、甚至数百人的死亡吗？疫苗短缺的严重性，能够鸡腿来比拟吗？

洪秀柱说，民进党不断声称超前部署，那么眼看全世界疫情几度起伏，国际抢购疫苗难道不是意料中事？台湾政府从去年7月就开始大内宣，说今年第一季将会得到COVAX的1000万剂冠病疫苗，去年10月甚至传出台湾将在今年第一季取得1000万剂BNT疫苗。

她也指台湾政府这一年来还不断向媒体释放台湾“超买疫苗”的讯息，让民众对于疫情的认知，“和现实产生极大的差距”，难道疫苗短缺对社会造成的伤害和不安，政府完全没有责任？

洪秀柱指出，韩国的疫苗施打率已经超过16%，香港则是21%，更不用提疫苗施打率已经过半的新加坡。过去和台湾并列亚洲四小龙的地区，疫苗施打的进度都让台湾难以望其项背，这其中的差距，岂只是一只鸡腿而已？

洪秀柱也说：“苏贞昌不愧是辩才无碍、欺神骗鬼的天才，用错误的类比，把疫苗短缺的责任推卸得一干二净，却反倒凸显了民进党的傲慢、恶劣、不知悔改！”