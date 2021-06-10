王毅与韩外长通话 吁不被带偏节奏

中国国务委员兼外长王毅昨天与韩国外长郑义溶通电话时表示，中韩作为友好邻邦和战略伙伴，应把握是非曲直，坚持正确立场，信守政治共识，“不被带偏节奏”。

据中国外交部网站发布的新闻稿，王毅表示，在两国元首共识引领下，中韩关系总体发展顺利。近来国际和地区形势变化很快，中韩作为战略合作伙伴有必要及时加强沟通。

王毅说，明年是中韩建交30周年，双方要共同珍惜来之不易的合作成果，为两国关系继续稳定发展营造良好氛围，创造必要条件。美国推动的“印太战略”充满冷战思维，挑动集团对抗，不利于地区和平稳定发展大局，中国坚决反对。

他并强调，中韩作为友好邻邦和战略伙伴，应把握是非曲直，坚持正确立场，信守政治共识，不被带偏节奏。

王毅也表示，双方要加快中韩自贸协定第二阶段谈判，加强高新技术和新兴产业合作，不断推进和深化两国高质量融合发展。

据韩联社报道，韩国外交部透露，此次两国外长通话时长接近一个小时，双方讨论了韩中关系、韩半岛问题、地区和国际局势等。

这是上月韩美首脑会谈后韩中外长首次通电话；由于通话时间正值七国集团（G7）领导人会议前夕，因而备受关注。

韩国总统文在寅将于11日至13日应邀赴英国出席G7领导人会议。青瓦台表示，文在寅将借此机会与与会的多国领导人举行双边会谈。但就韩美日是否举行双边或三边会谈，报道引述青瓦台高官表示，目前没有协调相关日程。

韩联社透露，韩中两国外长在昨天的通话中，也就G7领导人会议进行了沟通。双方还就韩美首脑在联合声明中提到台湾海峡和平稳定一事交换了意见。

美韩首脑5月会晤后发表的联合声明中提到，美国和韩国将更加紧密地合作，以维护台湾海峡的和平与稳定。