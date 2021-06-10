美媒：中国为实现碳减排的努力踩刹车

《华尔街日报》引述知情人士透露，在当前推动经济增长重于达成气候目标的情况下，中国的最高经济规划机构已经为环保官员减少碳排放的尝试踩下了刹车。

据报道，中国国家发展和改革委员会（简称发改委）的官员对国家碳交易系统的最初范围进行了限制，该系统在中国八个城市进行试点后，将于本月晚些时候全面投入运行。

知情人士说，发改委在起草一份详细路线图的谈判中也占据了上风，该路线图旨在履行中国政府关于在2030年前达到二氧化碳排放峰值并在2060年前实现净零排放的承诺。

《华尔街日报》分析，过去十年中，环境部的地位越来越突出，并且最近几个月似乎被赋予了新的权力以施加更多影响，但上述最近的事态发展表明，负责制定中国能源和排放目标的发改委仍然具有更大的影响力。

环境与经济目标相互冲突的情况并非中国独有。美国国会议员出于对企业和经济所受影响的担忧，阻止了推出全美碳排放总量管制与交易市场的行动，不过加州和东北部各州采用了自己的制度。

作为全球最大碳排放国，中国的行动正受到密切关注。中国国家主席习近平此前已表示，中国将在2030年前实现碳达峰，但他没有详细说明中国将如何实现这一目标。

美国气候特使克里已敦促中国气候变化事务特使解振华在近期采取更具雄心的气候行动，但未具体说明他将推动中国做些什么。七大工业国（G7）领导人本周末在英国召开会议时，预计将讨论对中国施加压力，敦促减少对海外煤炭项目的资助。