中国央行行长料全年CPI涨幅在2%以下

中国央行行长易纲预计，中国今年全年CPI走势前低后高，平均涨幅预计在2%以下。外部疫情形势、经济回升和宏观政策等都有不确定性，对来自各方面的通胀和通缩的压力均不可掉以轻心。

据彭博社报道，易纲在陆家嘴论坛上发表主题演讲说，考虑到中国经济运行在合理区间，在潜在产出水平附近，物价走势整体可控，货币政策要与新发展阶段相适应，坚持稳字当头，坚持实施正常的货币政策，尤其是注重跨周期的供求平衡，把握好政策的力度和节奏。

易纲说：“目前国内利率水平虽比主要发达经济体高一些，但在发展中国家和新兴经济体中仍相对较低，总体保持在适宜的水平，有利于各市场的稳定健康发展。”

一般而言，如果经济未达到潜在产出，货币当局可以通过放松货币政策刺激总需求；如果消费物价上涨过快，货币当局则有动力收紧流动性，平抑通胀压力。易纲的表态，显示目前的货币政策力度和市场利率接近央行的合意水平，这有助于稳定市场预期。

中国国家统计局周三发布的数据显示，5月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.3%，低于预期；而当月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比增速升至2008来最高，且超出市场预期，通胀压力在当月大宗商品涨价和基数效应的带动下继续上冲，或进一步加剧全球通胀担忧。

易纲分析说，近期全球原油等大宗商品价格上涨较快。今年全球通胀水平短期上升已成事实，但对通胀是否能长期持续下去存在着巨大分歧。中国去年疫情期间坚持实施正常货币政策，国内总需求比较平稳，有利于保持物价总体稳定。

易纲说：“今年以来PPI涨幅较高，一定程度上与去年PPI负增长形成的低基数有关，所以我们可以用去年今年和明年连续三年的整体视角来观察PPI变化。”