分析：广东疫情恐扰乱国际贸易

英国《金融时报》昨天报道，中国南方暴发的一轮冠病疫情正在拖累该国一些最大港口的作业，令人担忧国际贸易的进一步受扰可能推高中国出口产品的价格。

自5月底以来，中国最重要的制造中心之一广东省已报告逾100例新增病例，导致政府实施严格的疫情防控措施。

受此影响，深圳盐田国际集装箱码头的处理能力已大幅下降。该码头上月因工人中检出阳性病例而暂停出口作业近一周。随着当局实施疫情防控措施，停在该码头的船只数量也锐减。

据报道，该码头节奏减慢，令附近南沙港和蛇口港的货物积压更加严重，这凸显了全球航运业多么容易受到中国的疫情影响。过去一年，与其他大型经济体相比，中国新增感染人数一直较低。

《金融时报》引述国际航运公司马士基（Maersk）的延森（Lars Mikael Jensen）说，“问题涉及该港口的规模......这是个与所有市场都有往来的码头，是世界上最大的码头之一，它会导致某种连锁反应。”

这也令中国自己的贸易表现承受压力。疫情期间，国外对电子产品和家电等居家办公相关商品的需求上升，促进了中国的贸易表现。中国的出口飙升，帮助支持该国迅速走出了疫情对经济的最初冲击。

本周的官方数据显示，5月中国出口总值（美元值）与去年同期的低基数相比增长27.9%。但这个数字未达此前32.1%的预期，该预期值是基于彭博对经济学家的一项调查得出的，分析师还表示，本次疫情导致的港口节奏减慢可能削弱未来的贸易表现。

“我们预计6月的贸易和生产数据会受到影响。”荷兰国际集团（ING）大中华区首席经济学家彭蔼娆表示，“这可能推高电子产品的总体价格，并影响中国出口商品的价格，最终影响到美国和欧洲进口商品的价格。”

全球海运过去一年遭遇了一系列紧张局面，包括集装箱短缺和船员无法在港口登岸的问题。在中国，一些制造商改用铁路向欧洲运货，尽管铁路运输量与海运运输量相比微乎其微。

《金融时报》引述保银投资管理（Pinpoint Asset Management）的首席经济学家张智威指出，“其他中国港口很可能也会变得更谨慎”。他并说：“加上印度和东南亚经济体的疫情、船只短缺、大宗商品价格和海运成本上升，这次广东的冠病病例数上升可能会加重其他国家的通胀压力。”

“我认为这只是个开始。我们可能不会像去年那么幸运。”深圳海运经纪人Penny Cheng表示，并说深圳港口的海运日程表已经出现延期。

《金融时报》说，中国各地方政府对冠病病例数上升极为敏感，因为中央政府对再次出现疫情地区的省级官员施以严厉惩罚。广州市全体居民已被要求接受核酸检测，广东省各市已规定，持核酸检测阴性证明才能离粤。