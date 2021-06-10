美制裁华为力度加大 摩根大通将其债券剔出投资指数

美国投行摩根大通宣布，将在7月底前把中国科技公司华为的美元债券从最具影响力的投资指数中剔除出去。这是美国制裁中国科技企业采取的最新措施。

据美国之音报道，美国总统拜登上周签署一项新的行政令，禁止美国实体购买或者出售在美国上市的59家中国企业。禁令称，这些企业与中国军方有联系或参与了监视网络的建设。

摩根大通在周二（6月8日）晚间给指数用户的信中说：“华为公司的美元债券将被从摩根大通的固定收益指数中剔除。原因是这些证券的发行实体被明确点名，并且符合修订后的行政令所规定的范围。”

摩根大通银行的这封电邮还表示，摘牌行动将在7月20日生效。华为公司的债券在新兴市场公司企业多元化CEMBI指数中所占权重为九个基点，在侧重亚洲的JACI指数中所占权重为36个基点，在环保、社会与治理（ESG）版本的JACI指数中的占比则为38个基点。

摩根大通估算，CEMBI及JACI系列指数分别有超过1400亿美元及800亿美元的资产。这些资产与全球投资基金相关，它们根据这些指数决定投资目标。

美国政府出于国家安全在2019年5月将华为列入贸易黑名单。华为坚持否认对美国构成任何安全威胁。

这项禁令给华为的手机业务带来了巨大压力。华为曾是全球最大的智能手机制造商，现在全球排名第六。