港媒：中国加快制定《反外国制裁法》因拜登维持对华强硬立场

《南华早报》引述消息人士称，在美国总统拜登打破了北京对他将对中国采取更温和政策立场的希望后，中国加快了制定《反外国制裁法》的计划。

《反外国制裁法》的讨论始于去年特朗普政府执政期间。报道引述一位中国政府顾问说：“这个想法是2020年提出的，制定反制裁法的工作当时已经开始，但进展不是很快，因为中国对拜登抱有希望。”

上述这名不愿具名的政府顾问说，中美关系在特朗普执政时期急剧恶化后，中国一直在观望其与美国的关系在拜登上台后是否会重置，然而紧张局势仍在加剧。拜登早前签署了一项行政命令，禁止美国人投资据称与国防或监控技术部门有联系的中国公司。

美国参议院周二也高票通过规模近2500亿美元（约3310亿新元）的法案，通过加大对美国制造和科技领域的投资，来应对中国带来的经济和战略挑战。

政府顾问表示，“中国现在的氛围是有些失望。（美国等对中国的）制裁和限制仍在实施，中国越来越难以捍卫自己。”

英国广播公司中文网称，在此之前的相当一段时间，美国、欧盟、英国、加拿大等国家因为《香港国安法》、新疆维吾尔人权问题等，多次宣布对中国政府机关、组织和官员实施制裁；另外，包括华为、中兴、Tiktok 等在内的越来越多中国企业也受到美国的制裁。

《南华早报》称，中国《反外国制裁法》将为报复行为提供法律框架，并允许中国企业就外国制裁寻求赔偿。该法预计将于今天（10日）在中国全国人大常委会获得通过。