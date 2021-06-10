张文宏：明年春天中国或许可以打开国门

中国国家传染病医学中心主任、复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏估计，中国明年春天或许可以打开国门，人民可以到世界各地走走。

据北京日报报道，广州这次疫情发生的比较迅猛，但张文宏说：“从性质上看，它和前面几次我国其他城市的散发疫情非常接近，都是通过人或物的输入让海外的疫情波及到了中国。”

他呼吁大家在全球疫情蔓延的大背景下，树立一个观念：今天在任何一个地方发生的疫情，明天都有可能发生在自己生活的城市。因此不要觉得广州疫情是个出乎意料的突发事件。相反要做好常态化疫情防控工作，以一种更加谨慎的平常心来看待这次疫情。

广州疫情发生之后，市民接种疫苗预约量急剧上升，不少人着急地跑到现场去排队接种。有网友曾感叹：“以前我对疫苗爱搭不理，现在我高攀不起。”

对于这种疫情发生之后的疫苗接种，张文宏科普道，“这在临床上叫做疫苗的紧急接种。但是我们要知道，不是你今天打了疫苗，明天就能起效，接种过疫苗以后，体内产生抗体是需要时间的。一般来说，一个疫苗的保护作用是在第二针接种以后的两周达到最高水平。”

他说：“虽然疫苗接种不代表马上起效，但是紧急接种还是很有价值的，因为病毒传播也不是一天两天就会完成，它也有个过程。所以在疫情得到初步控制后，我们通过接种疫苗来获得免疫的整体时间，会跟病毒的传播时间进行赛跑。如果我们接种疫苗的速度比病毒传播的更快，我们构筑的免疫屏障更广，那么病毒的传播速度就跟不上，我们就能跑赢。”

张文宏认为，依靠疫苗来获得自由是全世界的常态。未来中国会和这些国家走到一起，最终携手完成全世界所有人的疫苗免疫。

他说：“到了明年2022年的春天，我们或许可以背起行囊，出去走一走。但是走一走的前提是，你自己接种过疫苗，然后去那些疫苗接种的非常好并且疫情控制很好的国家走走。到后年，全世界可能会逐渐开放，但这个一定离不开疫苗发挥作用。”