台学者：蔡英文靠陈时中和苏贞昌抵挡火力

台湾疫情不断升温，中山大学政治研究所特聘教授廖达琪指出，蔡英文躲在“第三线”，将压力丢给第一线的卫福部部长陈时中、第二线的行政院院长苏贞昌，权力仍相当稳固，“若换成马政府执政早就被轰下台了”。

廖达琪今天（10日）接受中评社访问时说，从台铁太鲁阁事件到疫情失控凸显疫苗短缺，再到现在全台死了300多人，如果现在是马政府，马英九早就被绿营、人民骂到臭头甚至轰下台了；蔡英文至今能安然无恙，关键在蓝绿攻防的不同，民进党会集中火力对付一人，而国民党则相对松散、不易聚焦。

廖达琪说，蔡英文历经了这么多负面新闻与重大社会事件后，现在的民调还有近四成支持度，很多年轻世代也还认同蔡英文的表现，反感还没浮现。

至于国民党，廖达琪对中评社表示，新北市市长侯友宜虽过去蝉联各大民调冠军，但防疫并不是侯的专业，表现难免较趋弱势。国民党其他政治人物的表现，虽然近其显得较为沉默，但防疫期间本不适合进行太多政治动员，现任党主席江启臣也非哗众取宠型政治人物，表现堪称稳札稳打；只是在民进党的媒体优势下，国民党短期内要想“突围”并不容易，疫情变数让政治动员变得很难，有点僵在那里，如何蓄积能量或引导累积的民怨，是国民党必须思考的问题。

廖达琪也指出，民众党近期监督执政党的防疫政策上，表现颇亮眼，毕竟柯文哲是台大医院重症病房医师出身，医疗专业难不倒他，讲出来的话让民众感到有所本也够权威，党内立委高虹安的质询表现也令人耳目一新，但民进党现在集中火力在打柯，柯能否因疫情而走上政治坦途，恐怕没那么容易，现在谈论也言之过早。