分析：整顿行动令境外上市中国科技股表现不佳

中国对科技业的整顿行动在很大程度上正影响境外上市公司的股价走势，导致境内外上市中国科技股的表现出现了较大差距。

《华尔街日报》报道，FactSet的数据显示，截至周二的三个月里，追踪一个由490只中国A股组成的MSCI明晟指数的iShares交易所交易基金（ETF）上涨了8.9%。同期追踪更广泛的MSCI明晟中国指数的iShares ETF仅上涨了0.2%。过去12个月，前者跑赢后者20个百分点。

MSCI明晟中国指数包括一些在上海和深圳上市的中国A股，但成分股结构严重偏向互联网公司，这些互联网公司大多在香港和美国上市。

报道称，腾讯、阿里巴巴、外卖平台美团、电商平台京东以及拼多多——这五家公司加在一起在MSCI明晟中国指数中的权重接近35%，并且它们都在中国境外上市。上述中国A股指数的第一大权重股是贵州茅台，权重为6.2%。

中国互联网行业正面临整顿压力，这场风暴始于监管部门针对科技公司反竞争行为的打击行动；今年4月份，监管机构对阿里巴巴开出了28亿美元的反垄断罚单，金额创下纪录。自那以来，打击行动扩大为一场针对整个科技行业的整顿行动，涉及到数据使用、雇用行为等方方面面的问题。

《华尔街日报》引述金融研究和资金管理公司龙洲经讯（Gavekal）的分析师加特利表示，中国政府这种治理整顿行动可能会导致公司收入增长放缓，利润率下降。

加特利以美团为例，称美团面临的压力越来越大，被要求更好地保护外包的外卖骑手的权益，并且更严格的监管规定意味着美团可能面临更高的成本。

美团首席执行官王兴在上个月的业绩电话会议上表示，公司将采取更多措施来保障骑手权益，比如将积极就购买员工工伤保险方面与政府合作，将为所有外卖骑手投保。王兴称：“骑手对于我们来说是非常重要的合作伙伴，这是值得反复强调的。”

报道引述一些人士指出，从长远来看，一个更清晰明确的监管框架将是有益的。Invesco Asia Pacific驻香港的投资总监阮伟国说，建立起适当且更透明的指导规定，最终将有利于科技行业的发展，并且投资者就可以把精力主要放在遴选更好的企业上。他说，大家都将或多或少地受到同一套规则的约束。

中国国内的科技股表现好于在海外上市的科技股，这种情况略有讽刺意味。中国国内市场更偏向于工业、金融和消费必需品板块等属于传统旧经济体系的公司。

前述几家科技巨头缺席A股市场已成为一个令中国政策制定者尴尬的问题，这些公司都是中国市场上受关注度、市值和增长速度排名前列的企业。迄今为止，中国内地投资者在投资这些公司的股票方面选项有限，尽管一些在香港上市的股票可以通过港股通机制交易。

中国A股市场还受到另一些因素的提振，其中包括来自国际投资者的买盘，总体而言国际投资者的A股持仓近年来出现了增长。摩根士丹利股票策略师王滢此前在一份报告中写道，今年以来通过港股通机制流入A股市场的资金净额已超过去年全年320亿美元的总额。

A股市场近来的另一个支撑因素是中国遏制投机资本炒作大宗商品价格的举措。一些投资者对此表示欢迎，认为此举有助于减少收紧货币政策的理由。

与几年前相比，国际投资者现在进入A股市场的渠道拓宽了，一些人表示并不在意上市地点。安本标准投资管理驻香港的中国股票投资主管姚鸿耀表示，不管在哪里上市，公司的质量才是最重要的。