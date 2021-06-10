中国房企融资规模连续两个月下滑 利率走升

在房企融资“三道红线”和房地产贷款集中度管理等监管要求下，中国房地产企业融资环境趋紧。

据中新社报道，中指研究院10日发布的一份报告显示，自今年3月份以来，房企单月融资规模已连续两个月下滑。报告显示，5月房地产企业融资总额为1331.42亿元（人民币，下同，276.12），同比下降15.94%，环比下降20.13%。当月行业平均融资利率为5.69%，较上月上升了0.29个百分点。

今年前五个月，房企融资总额亦处于下降通道。中国房地产企业融资总额融资为8577.48亿元，同比减少10.15%。中指研究院企业事业部研究副总监刘水指出，融资总额持续下降及平均融资利率上升，表明房企外部融资环境持续偏紧。

从融资结构来看，5月份，房企信用债融资规模大幅下滑，信托成为“主力”。报告显示，5月份，房企融资结构中，信用债占比25.07%，海外债占比19.30%，信托融资占比41.27%，资产支持证券（ABS）融资占比14.35%。5月份，房企信用债发行大幅下降，不及上月发行量的一半。信托融资额与上月相比差别不大，成为本月融资主力。值得注意的是，5月份房企海外债融资回升，增速较高，同比上升55.28%，环比上升74.05%，主要由于上月融资额偏低所致。

贝壳研究院统计数据反映出同样的趋势。根据贝壳研究院统计，2021年1-5月，中国房企境内外债券融资累计约4624亿元，较2020年同比下降18%，达到近三年低点。

展望后市，贝壳研究院认为，近期，房企境内债市受大量ABS项目集中终止事件影响，监管趋紧预期上扬，涉房类项目主要包含供应链与购房尾款等相关融资产品。尽管官方解释为“项目超期处理”的常规操作，但仍为后期境内非标融资的审批和发行带来一定的影响。境外方面，短期发债规模或有小幅回升，但整体保持不确定性波动。