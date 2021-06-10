台民众党民调：62%民众不满疫苗采购进度

台湾民众党今天发布防疫表现民调，民调显示，62%民众不满意中央流行疫情指挥中心的疫苗采购进度。同时，近66%的民众不愿意施打尚未通过世卫组织认证的疫苗。

综合中时新闻网、中央社报道，台湾民众党今天举行“中央及地方政府防疫民调”线上记者会，由该党秘书长谢立功、发言人张清俊及趋势民调总经理吴世昌说明民调结果。

民调显示，当询问5月本土疫情暴发至今对总统蔡英文的防疫表现时，有40.3%民众满意，53.5%不满意，6.2%无明确意见；当问及行政院长苏贞昌的防疫表现时，仅有37.5%民众满意，53.9%不满意，另有8.6%无明确意见。

有別于蔡英文与苏贞昌的不满意度高于满意度，民调显示，5月本土疫情暴发后，仍有54.7%的民众满意陈时中表现，40.3%不满意，5%则无明确意见。

吴世昌解释，陈时中过往民调动辄70%、80%满意度，目前民调已下滑非常多，可说是跌下神坛；若短期内疫情没明确改善甚至还扩大，可预期陈时中满意度将持续下滑。

民调也显示，对于中央流行疫情指挥中心采购疫苗进度，仅有31.2%满意，但高达62%民众不满意。

至于台湾产疫苗的施打意愿，有65.6%民众不愿意施打，仅28.1%愿意施打。

对此，张清俊表示，如何提升台湾人对台湾产疫苗的信任度，政府需要有具体作为，不应仓促上市；同时，他表示，应经过国际标准的临床试验阶段，以及透明且严格的紧急使用授权审查等，来说服社会大众台湾产疫苗确实安全有效，否则台湾防疫下半场可能还会持续失分。

谢立功则说，尚未通过世卫组织，或其他医药先进国家认证的疫苗，包括台湾产疫苗，台湾人的接受度并不高。

此外，这份民调也针对疫情相对严峻的台北市、新北市，以及桃园市，做市长防疫表现调查。

台北市长柯文哲的满意度达66%，不满意度23%；新北市长侯友宜满意度为69%，不满意度为19%；桃园市长郑文灿的满意度为47%，不满意度为26%。

报道称，民众对于这三都市长的防疫表现，均给予正面的评价居多，显示在这波疫情下，民众对于地方首长的防疫表现评价，优于对中央政府首长的评价。