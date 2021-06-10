人大通过《反外国制裁法》 分析：北京对拜登失望

中国全国人大常委会会议今天下午在北京闭幕，表决通过《反外国制裁法》。

中国央视今天下午报道上述消息。除了《反外国制裁法》，其他获表决通过的法案和决定，也包括《海南自由贸易港法》以及《印花税法》等。

外界分析，自2018年中美贸易战开打以来，中国企业和个人频繁受到美国“长臂管辖”的打压，突出例子包括中国科技企业遭芯片断供、华为首席财务官孟晚舟在加拿大被捕等。

中国去年起已预示将强化反制美国的法律途径，《反外国制裁法》的通过，意味着中美战略竞争进入“法律战”。

《南华早报》早前引述消息人士称，在美国总统拜登打破了北京对他将对中国采取更温和政策立场的希望后，中国加快了制定《反外国制裁法》的计划。

《反外国制裁法》的讨论始于去年特朗普政府执政期间。报道引述一位中国政府顾问说：“这个想法是2020年提出的，制定反制裁法的工作当时已经开始，但进展不是很快，因为中国对拜登抱有希望。”

上述这名不愿具名的政府顾问说，中美关系在特朗普执政时期急剧恶化后，中国一直在观望其与美国的关系在拜登上台后是否会重置，然而紧张局势仍在加剧。拜登早前签署了一项行政命令，禁止美国人投资据称与国防或监控技术部门有联系的中国公司。

美国参议院周二也高票通过规模近2500亿美元（约3310亿新元）的法案，通过加大对美国制造和科技领域的投资，来应对中国带来的经济和战略挑战。

政府顾问表示，“中国现在的氛围是有些失望。（美国等对中国的）制裁和限制仍在实施，中国越来越难以捍卫自己。”

《南华早报》称，中国《反外国制裁法》将为报复行为提供法律框架，并允许中国企业就外国制裁寻求赔偿。