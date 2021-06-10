剑指中国？美继续推进高超音速武器研发

美国国防部一位高级官员说，美军正按计划继续推进高超音速武器的研发，目标是在2025年前后或更早日子测试在空中、地面和海上发射高超音速武器，并制造出这些武器。

据美国之音报道，美国国防部高超音速武器研发部主任怀特（Mike White）上周在华盛顿一个智库主办的讨论会上说，除了攻击性高超音速武器之外，国防部也在积极研发能够防御中国和俄罗斯等潜在对手的高超音速武器的攻击，包括在发射、滑翔和终段拦截敌方的武器。

去年10月，时任国防部长埃斯珀说，美军正在加快推进高超音速武器的研制，努力在2023年前将这项尖端军事科技部署到位。他同年2月表示，五角大楼在实施国防战略的努力中正取得重要进展，包括可能会提前好几年部署高超音速武器。

报道称，五角大楼刚向国会申报的2022财年国防预算包括将66亿美元用于研发和部署高超音速武器等远程打击能力。

国防部申请的7150亿美元总预算包括为军事技术研发、试验和评估提供1120亿美元经费。副部长希克斯（Kathleen Hicks）周二（8日）说，这是历年来国防部为该项目申请的最大一笔年度预算。

国防部长奥斯汀多次表示，应对中国步步紧逼的安全挑战是国防部的首要任务。

美国之音引述五角大楼负责国防政策的次长卡尔博士（Dr. Colin Kahl）上个月表示，中国是唯一能在经济、技术、政治和军事上对美国形成系统性挑战的国家，但这并不意味着美中两国不可避免会有一场冲突，“但的确意味着我们与北京的关系将更会是竞争性的，有时会是敌对性的”。