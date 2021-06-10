中国股市全线收涨 因通胀担忧消退

中国股市周四收盘上涨，因为监管机构淡化了对通货膨胀的担忧，而且中美谈判有助于支撑市场情绪。

据路透社报道，今日沪深300指数上涨0.7%，至5271.47点，而沪综指上涨0.5%，至3610.86点。创业板指数上涨2.4%，而上证科创板50成份指数上涨1.6%。

中国央行行长易纲周四称，国内利率总体保持在适宜水平，应坚持稳字当头，坚持实施正常的货币政策，尤其是注重跨周期的供求平衡，把握好政策的力度和节奏。

分析师分析，由于北京表态要保持政策稳定，市场将整体保持稳定。

万和证券在一份报告中说，中小市值板块表现良好，由于国内相对友好的流动性环境和国外持续的流动性宽松，市场人士青睐增长股。

该券商补充说，强劲的人民币也有助于为股市带来更多的外国资金。

根据路孚特的数据，投资者周四通过连接大陆和香港的股市互联互通机制，购买了价值95亿元人民币（14.9亿美元）的A股股票。

中国商务部部长王文涛周四与美国商务部长雷蒙多通话，就中美商务领域内有关问题和彼此关切坦诚、务实地交换了意见。双方同意继续保持工作沟通。

与TikTok有业务合作的中国公司股价攀升，此前美国总统拜登周三撤销了特朗普时代试图禁止新用户下载微信（WeChat）和字节跳动旗下的TikTok的一系列行政令。

房地产股票逆势下跌，此前中国银保监会主席郭树清对房地产领域的泡沫发出警告。