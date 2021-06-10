澳总理吁WTO改革 中国称反对将经贸问题政治化

针对澳大利亚总理呼吁世贸组织（WTO）改革以解决“经济胁迫”泛滥问题，中国外交部回应，中国一向坚决反对将经贸问题政治化，反对各种霸凌行径和政治操纵，敦促有关国家停止动辄挥舞制裁的大棒，以经济手段施压他国的错误做法。

综合路透社、澎湃新闻报道，外交部发言人汪文斌今天在例行记者会上表示，敦促有关国家在维护多边贸易体制，促进公平贸易方面，拿出更多的实际行动，发挥更多的积极作用。

汪文斌也说，西方大国是世贸规则的主要制定者。一些国家长期以来也是采取各种手段维护自身的霸权，限制发展中国家的发展。

“大家也都看到，是谁在刻意操弄、恶意规避世贸组织规则，单方面阻挠上诉机构法官遴选，导致争端解决机制陷入瘫痪？又是谁将经贸问题政治化、泛化国家安全概念，滥用国家力量围堵打压他国的企业？我想，对此澳方心里边应该十分清楚。”

当被问及如何评论“中国对澳大利亚出口的部分商品增加了关税和贸易制裁，这种做法是不道德的”，汪文斌回应，中国对外国输华产品采取相应的措施，旨在保护中国国内产业和消费者权益，始终严格遵守中国法律法规和世贸组织规则，完全合理、合法。

澳洲总理莫里森周三表示，WTO必须有一套具备约束力的争端解决机制，以应对“经济胁迫”日益泛滥的问题。目前处于中澳争端中的澳洲政府正在努力争取七国集团（G7）的支持。