英报告指国安法大幅限缩香港自由

英国政府发表《香港问题半年报告》，认为中国持续不遵守《中英联合声明》，并批评《香港国安法》“大幅限制”香港自由，破坏外界对香港法治的信心。中国外交部驻港公署发言人对报告表示强烈不满和坚决反对，港府随后也表示强烈反对报告中对香港的不实评论，并批评报告抹黑《香港国安法》及采取双重标准。

综合路透社、《星岛日报》和香港01新闻报道，报告指出，北京破坏了香港的高度自治，并利用国安法“大幅限制”香港的自由，从而违反了法律义务。该报告还批评了北京方面对香港选举制度的改革、香港律政司做出的检控决定等。

英国外长拉布在声明中表示，这明显违反了1984年签署的《中英联合声明》。他补充称，中国政府并未像此前所说的那样，将国家安全法用于打击一小撮犯罪分子，“相反，它被用来大幅限制表达不同政治观点的空间，遏制言论自由和合法的政治辩论。”

拉布还说，任何对香港社会动荡的解决方案必须来自香港，而非中国大陆，他要求北京重新考虑《香港国安法》。

中国外交部驻港公署发言人对上述报告回应指出，去年中央制定实施香港国安法，让香港社会重归秩序和稳定，市民重拾安宁与自由，发挥了“一法可安香江”的重大成效。今年以来，中央推进完善特区选举制度，特区顺利完成本地配套立法，有效堵塞香港法律制度漏洞，维护特区政治稳定和政权安全，开启香港良政善治新篇章。得到数百万香港市民的联署支持，民意浩荡，不可阻挡。

发言人指，英方打着人权、民主、法治幌子公然干预香港事务，却对自己管治香港的“黑历史”装聋作哑。反问在英国对香港长达150多年的统治中，有哪一任港督是由港人自主选举产生？港人何曾享有真正的权利自由？英国政府在1976年批准《公民权利和政治权利国际公约》时通过保留的方式明确提出，公约中定期选举的规定不在香港适用，现在又假惺惺地关心香港民主政治，何其虚伪！英方口口声声捍卫法治，却不顾“有法必依，违法必究”的法治要义，为违法犯罪的反中乱港分子说项开脱，对特区司法案件施压干预，何其荒唐！

发言人奉劝英方看清历史大势，放弃殖民旧梦，立即改弦易辙，停止干预香港事务、干涉中国内政。发言人还说，香港回归后，中国政府治理香港特区的法律依据是中国宪法和香港基本法，不是《中英联合声明》。英方对于回归后的香港一无主权、二无治权、三无监督权，假借《中英联合声明》妄谈所谓对香港的责任，纯属歪曲历史和法理的胡搅蛮缠。

香港政府在声明中表示，《香港国安法》明确订明四类危害国家安全的罪行定义严谨。奉公守法的人不会误堕法网。执法部门根据证据、严格依照法律，及按有关的人士或单位的行为而采取执法行动，与政治立场、背景或职业无关，所有检控决定均是按证据、适用法律和《检控守则》作出。

港府重申，香港特区的司法独立权是《基本法》所规定的，受到《基本法》保障。《基本法》第二条、第十九条及第八十五条订明，香港享有司法权和终审权，法院独立进行审判，不受任何干涉。法官的宪制职责是在行使其司法权力时以法律为依据，别无其他考虑。法官这项职责不会因应对政治争议所引发的案件作出裁决，或案件涉及政治争议，而有所改变。

声明也解释了押后立法会换届选举方面，称押后完全是基于公共卫生考虑。

声明最后强调，完善特区选举制度是及时和必须的，反中乱港势力在立法会制造混乱、瘫痪特区政府运作，甚至勾结外部势力损害香港的安全和利益，没有一个国家或政府会对上述危害视而不见。政府会继续致力确保选举在公平、公正和公开原则下举行。