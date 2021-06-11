美参议员批苹果、亚马逊等美企对中国强迫劳动视而不见

美国一位参议员周四批评包括亚马逊、苹果、耐克(Nike)在内的美国企业，对中国被指控强迫劳动视而不见，称这些美企使美国消费者成为中国高压政策的同谋。

根据路透社报道，在参议院外交事务委员会就中国在新疆压迫维吾尔人及其他穆斯林族裔的听证会中，共和党参议员鲁比奥说，许多美国企业并没有认清他们是在从中国政府的侵害中“赚钱”的这一事实。

“长期以来，Nike、苹果、亚马逊、可口可乐都在使用被强迫的劳动，受益于强迫劳动或者从涉嫌使用强迫劳动的供应商那里采购，”卢比奥说。 “可悲的是，这些公司让我们所有人都成为这些罪行的同谋。”

赛默飞世尔科技(Thermo Fisher Scientific)2019年宣布将停止在新疆销售基因测序设备，之前人权组织和媒体披露了新疆当局正在建立维吾尔人的DNA数据库。但批评者称此举远远不够。

“所有证据都表明他们继续提供这些产品，使这些侵犯人权的行为成为可能，”卢比奥谈到赛默飞时表示，指出他曾多次就此事致信该公司。

“每当我们收到强迫劳动的证据时，就会采取行动并暂停销售权，”亚马逊发言人表示。

可口可乐不予置评。其他被提及的公司没有立即回应置评请求。

由于对强迫劳动的担忧，美国国会正寻求通过立法，禁止进口新疆制造的商品。