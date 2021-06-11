国台办：台胞可按政策到大陆接种疫苗

中国国务院台湾事务办公室发言人马晓光今天在回答记者提问时说，对搭乘民航客运航班来大陆的台胞，只要符合接种条件，可在严格执行入境防疫规定（包括登机前和抵达后）、自愿和知情同意前提下，按有关政策在大陆接种疫苗。

根据海外网报道，有记者就台湾疫苗严重短缺，有不少台胞希望能赴大陆接种疫苗的问题，询问大陆方面持何态度。

马晓光应询表示，大陆高度重视广大台湾同胞的生命健康安全。冠病疫情发生以来，大陆在疫情防控、疫苗接种等方面，对在大陆台胞一视同仁，同等对待。台湾5月初疫情暴发后，大陆从一开始就表示愿意尽最大努力帮助广大台湾同胞战胜疫情，让广大台湾同胞尽快有疫苗可用。

马晓光指出，世界卫生组织已将中国国药和中国科兴两种疫苗纳入全球“紧急使用清单”；大陆疫苗在90多个国家和地区获批上市或紧急使用，向全球供应超3.5亿剂，充分显示大陆疫苗具有良好安全性和保护力。岛内疫情持续蔓延，台湾民众生命健康和利益福祉日益受到威胁，尽快接种疫苗，是广大台湾同胞尽早摆脱疫情肆虐之苦有效的途径。

马晓光表示，十分理解台湾同胞为维护自身生命健康安全迫切希望尽早接种大陆疫苗的心情，愿意尽最大努力提供帮助。对搭乘民航客运航班来大陆的台胞，只要符合接种条件，可在严格执行入境防疫规定（包括登机前和抵达后）、自愿和知情同意前提下，按有关政策在大陆接种疫苗。据不完全统计，截至5月31日，在大陆接种疫苗的台胞已达6.2万人。

马晓光还说，岛内超过八成以上民众愿意接种大陆疫苗，也期盼尽快进口大陆疫苗，但民进党当局罔顾民意，漠视台湾同胞生命健康安危，始终把疫苗问题进行政治操作，编造种种借口阻挠台湾同胞用上大陆疫苗，不得人心。

马晓光最后奉劝民进党当局认真倾听岛内各界和百姓呼声，尽早拆除大陆疫苗输台的人为障碍，让广大台湾同胞早日就地接种安全高效的大陆疫苗。