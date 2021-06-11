学者：“三胎”政策无法扭转中国出生率下降趋势

一名研究人口政策的中国经济学者指出，中国刚刚宣布的“三胎”政策挡不住中国年出生率下降的长期趋势，他预计中国将设法在2025年之前把退休年龄提高2.5年以上。

根据彭博社报道，北京大学国家发展研究院院长姚洋在接受采访时说，中国无法大幅提高出生率。尽管政府推出政策允许家庭拥有三个孩子，短期内可能会促使出生率增加，但不能指望这种影响会持续很长时间。

姚洋说，我们最好为老龄化社会做好准备。这名在去年参加了中国国家主席习近平、中国副总理刘鹤咨询的专家说，这就是东亚社会的宿命。

姚洋说，尽管人口老龄化，生产力提高可以维持未来十年的经济增长率接近其5.5% 至6%的潜在增长率。他补充说，中国应该维持在城镇化、教育和研究方面的高水平投资。

他说，有人认为投资不应该成为中国增长的驱动力。但他不同意这一点，他认为中国仍然需要资本。

为了减缓劳动力减少的速度，北京宣布计划在未来几年逐步提高退休年龄，但没有给出时间表。中国退休年龄目前是世界上最低的国家之一，女性为50至55岁，男性为60岁。姚洋说，中国在1960年代经历了婴儿潮，但这一群体已经到了退休年龄，因此改革更加紧迫。

姚洋认为，退休改革可能会很缓慢，政府因为“社会阻力”不会将退休年龄提高太多，因为社会未能完全能够接受。姚洋说，一个比较现实的选择是，在未来五年内将退休年龄平均每年提高六个月，到2025年共提高2.5年。到2030年，男性和女性的退休年龄可能比目前的水平高五年。

姚洋引述官方统计数据称，养老基金在近期是足够的，而且可以通过国有企业的资产转移来进行补充，目前国有企业的净值约为85万亿元（人民币，约17.58万亿新元)，“这已经足够了，我们可以出售这些国有资产，或者逐步转入养老基金。”

对于人口老龄化的另一个影响，姚洋说，“老龄化社会意味着通货紧缩，而不是通货膨胀。利率将(倾向于)降至零，就像日本那样。”

不过，尽管人口老龄化，姚洋认为消费支出仍会继续快速增长。他引述中国国家发展研究院研究人员的估计称，在未来30年，城市化对消费的积极影响将是人口老龄化和总人口规模下降所造成的消极影响的三倍以上。

姚洋还说：“我个人认为中国应该废除计划生育政策。这可能在未来5至10年内发生。”