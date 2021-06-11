赵少康批陈时中无能：疫苗严重短缺导致“疫苗之乱”

台湾疫情严峻，极缺疫苗救急。中广董事长赵少康在面簿以“这一年，我们一起错过的疫苗”为题感慨，去年阿斯利康找台湾代工疫苗被拒绝，卫福部介入东洋代理德国BNT疫苗进口导致破局，莫德纳更曾找台湾投资但政府却认为不会成功不愿花钱。赵少康说，因为指挥官陈时中的无能，台湾疫苗严重短缺，才会出现如今的“疫苗之乱”。

赵少康说，去年8月，阿斯利康找台湾代工上亿剂疫苗被拒绝，陈时中的三大理由都很奇怪，包括：台湾没这么大的消耗量、会把整个生产线占满、有人不太喜欢这样子。

赵少康质疑，难道代工量必须等同消耗量？难道不能打造“疫苗国家队”扩增产线？“有人不太喜欢这样子”指的又是谁？竟然就因为这三个荒谬不通的理由，白白让原本可以在台湾生产的上亿剂疫苗成为一场空，导致现在只能被动接受捐赠，台湾人的手臂才打得到获国际认证的疫苗。

赵少康进一步表示，不只如此，去年11月，卫福部介入导致东洋代理德国BNT疫苗进口破局， 陈时中说当时从没想买BNT的1000万剂疫苗 ，郭正亮更揭发其实是因卫福部已经决定扶植台湾产疫苗，才用冷链以及只想买200万剂等理由百般刁难，让谈判最终失败。

至于莫德纳疫苗，赵少康说，前几日郭正亮透露，BNT和莫德纳研发时都曾找上台湾投资，但政府竟觉得不会成功，不愿意花这种类似创投的钱，错失可以入股的大好机会。

赵少康说，台湾曾有机会跟这三大药厂合作，用最短时间取得获国际认证的疫苗，陈时中却刚愎自用、高傲颟顸的一一回绝，最后买了平均每剂单价高达881元（新台币，约42新元）、未通过三期试验确定保护力的高端疫苗，不只没有超前部署，还因不断的错误决策，让台湾人染疫丧命。

赵少康感叹，因为陈时中的无能，台湾疫苗严重短缺，才会出现如今的“疫苗之乱”，花更多心力“论字排辈”，卫福部得不断调整施打顺序，还要到处查办“偷打”。在台湾，打疫苗不是保命人权，反而成为罪过与阶级分化，因为官员决策错误，让全民承受生离死别、不安忧虑的苦果，蔡英文、陈时中在午夜梦回时惊醒，还好意思求同情？

