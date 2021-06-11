周小川：一些加密货币想再回到支付领域已不太合适

博鳌亚洲论坛副理事长、中方首席代表，中国金融学会会长周小川今天指出，从现在看有一些加密货币要想再回到支付领域，它已经失去了机会，可能已经不太合适，也不被大家所接受。

根据澎湃新闻报道，周小川在第十三届陆家嘴论坛上，在谈及金融科技发展为什么要强调服务实体经济时用加密货币举例称，加密货币从原理、设计思想来讲，还是有可能成为为实体经济服务的一项有用的工具，如果它真的能够在支付领域中起一定的作用。

但他也说：“从现在看有一些加密货币要想再回到支付领域，它已经失去了机会，可能已经不太合适，也不被大家所接受。”

周小川表示，从加密货币启动的前期来看，还有些不足，比如TPS，即每秒钟所处理的交易笔数还不够高，另外占用比较多的网络资源和处理能力，再有可能对它的一些特性比如去中心化、强调去监管等，会有一些争议。

“但是这些事儿还要走着瞧，看一些热点能不能在后来得到解决。”周小川表示。

周小川同时强调，如果参与、主导的人过于想挣快钱、着急挣快钱，就很容易想通过交易来回收自己的投资甚至是赚大钱，那就把它搞成了数字资产、加密资产。

“在涉及到加密货币的创新时，中方的态度也是在很多分析和讨论上注重你究竟如何为实体经济服务，如果能为实体经济做出重要的服务，那么可能给予更大的关注，愿意投入更多的资源，来进行这方面的研发和试点。反之，就会弱一些。”周小川表示。

周小川指出，中国很强调金融服务实体经济，金融服务和金融市场要和实体经济密切相连，因此可能很多人都认为其他有很多国家都有类似的概念，其实情况不是这样的。世界上很多国家不怎么提金融服务实体经济，也不怎么特别强调金融要和实体经济保持紧密的关系。

中国支付清算协会周三发布支付风险提示称，当前利用虚拟货币等形式实施违法犯罪活动逐渐上升，包括利用虚拟货币、区块链技术逃避资金溯源，使用虚拟货币作为赌博跑分媒介或以虚拟货币进行充值交易。

中国副总理刘鹤上月主持召开的国务院金融稳定发展委员会会议表示，强化平台企业金融活动监管，打击比特币挖矿和交易行为，坚决防范个体风险向社会领域传递。

中国地方政府随后也迅速行动，内蒙古、四川、青海等地先后出台打击以及惩戒虚拟货币“挖矿”行为的意见和通知。

