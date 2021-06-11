中国进出口银行董事长：人民币国际化仍处于初级阶段

中国进出口银行董事长胡晓炼今天在一场活动中澄清了市场一系列关于人民币国际化的理解误区。胡晓炼强调，现阶段的人民币国际化仍然处于初级阶段，不必过度解读人民币的国际化。

根据上证报中国证券网消息，胡晓炼在第十三届陆家嘴论坛上说，“现阶段的人民币国际化仍然处于初级阶段，其基本特征是以服务实体经济为主要功能。”她表示，人民币国际化起步于中国经济融入全球化过程，市场主体产生了跨境人民币使用的需求。同时，中国经常项目仍然保持着真实性审核要求，人民币资本项目还没有实现可兑换，金融市场仍是有限度开放，这一系列约束条件也是人民币国际化起步发展的背景。

胡晓炼表示，在人民币国际化的初级阶段，不必过度解读人民币的国际化、人为对人民币国际化赋予多种含义，如把人民币汇率变动作为人民币国际化的“晴雨表”，把人民币当成国际避险货币，把数字人民币当成人民币国际化的捷径，把境外人民币市场作为主导人民币交易的市场，把离岸人民币汇率作为标志性的导向等等，更不能把人民币国际化当成国际对抗的武器。

胡晓炼说，人民币国际化要服务巨大国内市场对进口的需求，人民币要走得出去。中国的宏观政策包括货币政策、汇率政策稳定可信，境外接受了人民币能够拿得住，国内资本市场的发展潜力等为人民币投资提供了广阔空间。人民币也要回得来，这些都是现阶段人民币国际化依托的实体经济基础。