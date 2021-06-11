匈牙利总理让步 愿以公投解决复旦校区争议

匈牙利总理欧尔班(Viktor Orban) 10日表示，他支持该国通过全民公投来解决中国复旦大学准备在匈牙利建立校区所引发的争议。

据德国之声中文网报道，欧尔班在一场新闻发布会上说：“我们将对此举办公投。”

然而，欧尔班也批评反对派将高等教育的问题政治化。他说：“我不认为有其他的解决方案．我有自己强而有力的论述依据，我很乐意在时机成熟时与人们分享这些观点，然后再做决定，我们都会接受那样的决定。”

匈牙利总理办公室主任古雷亚斯（Gergely Gulyas）在新闻发布会上说，复旦校园的最终计划必须在2022年底前提交给议会，之后可以举行公投。

上海复旦大学与匈牙利政府于4月27日签署一项战略合作协议，将于2024年在布达佩斯开设分校，占地50万平方公尺。这也将是第一次有中国大学在欧盟27个成员国中开设海外分校。

不过，这项规模庞大的计划，让人对匈牙利外交倾向从西方倒向东方，和国家对中国负债飙升感到不安，也引发北京和布达佩斯自由派市长间的外交纷争。

布达佩斯市长卡拉松尼（Gergely Karácsony）和其他城市的官员都强烈反对这个项目。上周六，约有1万人在布达佩斯参与游行，抗议复旦大学准备在该市建立庞大校园的计划。

复旦大学布达佩斯分校的选址是普达佩斯市中心以南，位于多瑙河左岸的一个废弃工业区内。中国预料将提供13亿欧元贷款，来支付兴建复旦分校预估15亿欧元费用的绝大部分。