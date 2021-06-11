中国上月汽车销量同比降3.1%

中国汽车工业协会周五公布，5月汽车销量212.8万辆，同比下降3.1%；这是在连续13个月正增长后转负。而新能源车继续刷新当月产销历史记录，产销均完成21.7万辆，同比分别增长1.5倍和1.6倍。

根据路透社报道，中汽协新闻稿称，展望未来,中国经济运行稳中加固、稳中向好，这对汽车消费的稳定起到良好支撑作用。但全球疫情形势仍然复杂,世界经济恢复很不平衡，国内经济恢复基础尚不牢固，这也给汽车产业发展带来一定困难，特别是芯片供应问题对企业生产的影响逐月加剧，原材料价格大幅上涨进一步加大企业成本压力，人民币对美元汇率持续升值对出口带来一定影响，因此对于未来汽车行业发展继续保持审慎乐观。

“今年1至5月，汽车消费总体保持稳定。从市场情况来看，本月汽车产销同比下降。新能源汽车继续呈现良好发展态势,继续刷新当月产销历史记录。汽车出口也表现突出,继续刷新当月历史记录。”新闻稿称。

中国5月新能源汽车销量同比增长159.7%，为21.7万辆；1至5月新能源汽车销量同比增长224.2%，为95万辆。

至于5月汽车销量同比转降的情况，中汽协介绍，从市场情况来看，本月汽车产销同比下降。分车型来看，在去年同期基数快速增加的背景下，乘用车增长压力明显增加，产销已呈现小幅下降，但豪车仍呈现増长；与2019年同期相比，乘用车销量增幅较上月也有所回落，反映出疫情之后的汽车消费已基本恢复至正常水平。

在商用车中占据主导地位的货车受重型车国六标准切换临近的影响，产量同比降幅明显，但商用车中的客车在轻客市场拉动下，产销呈现大幅增长。

中汽协公布，前五个月汽车销量同比增长36.6%，销量为1087.5万辆。

中国4月汽车销量225.2万辆，同比增长8.6%，为连续第13个月正增长。