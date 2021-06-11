中国央行官员：微信支付宝仍承担金融基础设施职能

中国央行数字货币研究所所长穆长春今天再次强调，微信和支付宝等第三方支付将继续承担作为钱包或者作为金融基础设施的职能，参与数字人民币的发行、流通以及兑换的过程。

根据路透社报道，穆长春在陆家嘴论坛上回应数字人民币与第三方支付之间关系的问题时并指出，数字人民币和钱包之间或者与第三方支付之间是两个维度的事情，人民币是钱是支付工具，钱包是载体是基础设施。所以说数字人民币的钱包和其他的钱包都是一样的，都是一个载体，都是一个基础设施。

“那么对于第三方支付来讲也是一样，就是说它的作为载体的功能或者说基础设施这个功能并没有发生变化，它依然可以作为数字人民币的载体和基础设施。”他称。

他并谈到，从另外一个角度来讲，数字人民币采取的是双层运营架构，那么也就是说从一开始就不是人民银行直接对公众来提供数字人民币的兑换和流通服务，而是由二层指定机构来提供服务。

穆长春表示，货币的流通过程是需要全社会共同来实现的，第三方支付机构依然会在这个过程中找到自己的角色，来为数字人民币的流通和对方的服务做出相应的贡献。

穆长春稍早在同一场合并称，通过建设数字人民币钱包的生态，实现数字人民币线上线下的全场景的应用，满足用户多主体、多层次、多类别、多形态的差异化需求，确保数字钱包具有普惠性。

中国央行深圳市中心支行行长、国家外汇管理局深圳市分局局长邢毓静近日表示，粤港澳大湾区可按照“先易后难”的顺序推进“单一通行证”跨境监管沙盒试点；以数字人民币为载体，开展资本项目可兑换跨境沙盒试点。

深圳、苏州此前先后开展了数字人民币红包测试，北京和上海也自6月5日起正式开启数字人民币红包发放，其中北京总计4000万元（人民币，下同，828万新元），上海发放总额为1925万元。