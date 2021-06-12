杨洁篪布林肯再交锋 布形容具建设性

（北京/华盛顿综合讯）在充满火药味的阿拉斯加对话后，中共政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪与美国国务卿布林肯再次交锋。在七国集团（G7）即将拉开帷幕之际，两人昨天（6月11日）进行了通话，杨洁篪暗指美国进行“集团政治”的伪多边主义，布林肯则提到了朝鲜、冠病、香港、新疆等议题，并要求北京停止对台湾施压。

虽然通话的话题尖锐，但是布林肯在会谈后发推特形容，和杨洁篪进行了一次“具建设性的讨论”。美国国务院发言人的声明则反映出，朝鲜是美国本次通话以及寻求与中国合作的首要议题。

根据中国官媒新华社报道，杨洁篪是应约与布林肯通话。按新华社报道的顺序，杨洁篪首先表示，对话合作应当是中美关系的主流。合作应双向互利，平衡解决彼此关切。中方致力于同美方实现不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢，同时坚定维护自身主权、安全、发展利益。

他说，中方敦促美方按照两国元首除夕通话精神，同中方一道努力，推动中美关系重回正确发展轨道。台湾问题事关中国主权和领土完整，涉及中方核心利益。世界上只有一个中国，台湾是中国不可分割的一部分。中方坚定不移捍卫国家主权和领土完整；敦促美方恪守一个中国原则，重信守诺，慎重妥善处理涉台问题，以实际行动维护中美关系大局和台海和平稳定。

杨洁篪也强调，世界上只有一个体系、一种秩序，那就是以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，而不是少数国家主张的所谓体系和秩序；只有一套规则，那就是以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则，而不是少数国家制定的所谓规则；只有一种多边主义，那就是以联合国宪章宗旨和原则、国际法为基础，平等相待、合作共赢、真正的多边主义，而不是基于“小圈子”利益、“集团政治”的伪多边主义，更不能以多边之名行单边之实。和平发展、公平正义、民主自由是全人类共同价值。

杨洁篪还说，尊重主权是实现人权的前提，《联合国宪章》《世界人权宣言》都确认了这一原则。美方应该解决好自己国内的严重侵犯人权问题，而不是以所谓人权问题为借口任意干涉别国内政。

他又指出，中方积极参与和支持国际抗疫合作，坚决反对任何借疫情对中国污蔑抹黑和甩锅推责的恶劣行径。美方一些人编造散布“武汉实验室泄漏新冠病毒”的荒谬故事，中方对此表示严重关切。我们敦促美方尊重事实和科学，不要将溯源问题政治化，把精力集中在国际合作抗疫上。

另据美国国务院官网发表的发言人普里斯（Ned Price）声明说，布林肯与杨洁篪讨论了美国对朝鲜政策进行的全面审查，强调美中在朝鲜半岛无核化问题上合作的必要性；杨洁篪还进一步讨论了共同面对的全球挑战，其中包括伊朗、缅甸以及气候危机。

声明指出，在谈到新冠疫情大流行时，布林肯强调了在病毒溯源问题上合作与提高透明度的重要性，包括需要在中国进行世卫组织第二阶段专家主导的研究。

布林肯还特别强调了美国对香港民主规范恶化、以及“在新疆对以穆斯林维吾尔人为主，同时也对其他少数民族和宗教团体成员正在进行的种族灭绝和反人类罪行”关切。

布林肯也呼吁北京停止针对台湾的施压行动，和平解决两岸问题。

声明说，布林肯还提出好几例美国和加拿大公民在中国遭受任意拘捕和限制出境的个案，并呼吁立即释放那些被错误拘捕的人。