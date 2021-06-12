骆惠宁：叫嚣“结束一党专政”者是香港大敌

香港中联办今天上午举行“中国共产党与‘一国两制’主题论坛”，早上在湾仔会议展览中心举行。中联办主任骆惠宁在论坛致辞时称，那些叫嚣“结束一党专政”、否定中共对“一国两制”事业领导，企图把香港作为地缘政治的棋子、遏制中国的工具、渗透内地桥头堡的人，是在毁坏“一国两制“”制度根基，是香港繁荣稳定的真正大敌。

根据南方网发表的演讲全文，骆惠宁指出，共产党开创、发展及捍卫了“一国两制”事业。回归以来，香港“一国两制”实践取得了举世公认的成功。但在反中乱港势力的煽惑下，也出现了“积非成是”的观念误区和“变形”“走样”的现实风险。

他指责，特别是2019年爆发的“修例风波”，严重践踏法治和社会秩序，严重破坏香港繁荣稳定，严重挑战“一国两制”原则底线。面对香港回归以来最严峻的局面，以习近平为核心的中共中央坚持依法治港，筑牢了维护国家安全的防线，维护了“爱国者治港”根本原则，粉碎了反中乱港势力“颜色革命”的图谋，“一国两制”重回正轨。他反问：如果没有中央一系列拨乱反正的重大决策，香港如何能从“黑暴”“揽炒”中走出，又怎能迎来由乱及治的重大转折？

骆惠宁说，正是在此过程中，香港各界进一步认识到，“一国”是“两制”的前提和基础；“一国”是根，根深才能叶茂；“一国”是本，本固才能枝荣。

他继续强调，推进“一国两制”事业，必须坚持和维护中国共产党的领导，“没有谁比中国共产党更深切懂得‘一国两制’的价值，没有谁比中国共产党更执着坚守‘一国两制’的初心”。“那些叫嚣‘结束一党专政’、否定党对‘一国两制’事业领导的人，那些企图把香港作为地缘政治的棋子、遏制中国的工具、渗透内地桥头堡的人，是在毁坏‘一国两制’制度根基，是香港繁荣稳定的真正大敌。

他也指出，推进“一国两制”事业，必须不断完善同宪法和基本法实施相关的制度和机制。中央将继续坚持和完善“一国两制”制度体系，香港与宪制秩序相关的制度机制，“有效的要坚持，缺失的要修补，跑偏的要纠正，过时的要更新”。堵塞了漏洞、弥补了缺陷、兼顾各方利益的“一国两制”制度体系，将更好维护国家主权、安全和发展利益，更好落实中央全面管治权，更好促进香港长期繁荣稳定，

另据香港01报道，特首林郑月娥致辞时表示，中国共产党在探索中成长和壮大，走上会符合实际情况的发展道路，事实胜于雄辩，中共领导下，中国实现了站起来、富起来，强起来的目标，国际地位与日俱进，让每一位中国人骄傲，目前国际人均生产总值达1万美元，人民生活大大改善。

她说，香港的顺利回归充分反映中共对港人切身利益的充分关怀，考虑到香港长期受西方思想影响，不少港人对内地有一定疑虑，为了让港人最大程度保留其制度及生活方式，中共提出了“一国两制”构想，已故国家领导人邓小平说，采取“一国两制”充分照顾到香港历史和现实情况，唯有秉持以人民为中心的根本理念、真正关心港人福祉的中共，才应实行这样开明的制度。

她说，中央对港人的关怀早已有之，上世纪六十年代安排东江水供港，回归后出台一系列惠港政策，提升香港的金融、贸易及航运中心地位，到最近的十四五规划，体现中共心繫香港同胞、为港人谋福祉的一贯立场。

林郑续指，香港早前面对前所未有的政治衝击，出现危害国家安全的情况，中央坚持“一国两制”原则解决香港问题，制订《港区国安法》，完善选举制度，确保“爱国者治港”。