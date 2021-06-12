广州夫妇隐瞒行程后确诊 被警方立案侦查

广州市公安局南沙分局今早通报，一对确诊夫妇隐瞒行程与旅居史，当局已立案侦查。

通报称，家住南沙区珠江街嘉安花园小区的张某、鲁某夫妇于5月25日曾到过荔湾区中南街鹅公村（荔湾店）就餐。6月4日，南沙区在疫情防控主动排查过程中，发现该小区一个“五合一”样品初筛疑似阳性后，对该样品所涉人员张某等五人进行单人单管采样送检。隔天（5日），张某与鲁某被市疾控中心确诊冠病，后被医院收治。此前，其二人活动轨迹已涉及南沙区多个公共场所。

通报指，张某、鲁某未执行南沙区疫情防控指挥部第3号通告的防疫措施，没有主动向所在社区申报曾去过中高风险地区。6月3日，张某陪同鲁某前往医院就诊时，鲁某也没有执行广州市疫情防控指挥部第9号通告的防疫措施，没有如实填写《新冠肺炎流行病学调查问卷》，没有如实告知医生近14天内的旅居史。

根据公开信息，广州上月暴发新一轮疫情，感染者高度集中在荔湾的白鹤洞街道、中南街道等区域，有数十起确诊病例均来自荔湾区。广州市防控指挥部2日凌晨发布通告，从6月2日起，荔湾区中南街由中风险地区调整为高风险地区。

公安局南沙分局今早的通报指，因张某、鲁某的行为引起冠病传播严重危险，南沙警方已对其二人涉嫌妨害传染病防治依法立案侦查。

警方提醒，为阻断病毒传播，遵守疫情防控措施既是市民群众的义务也是责任。对拒不执行甚至阻碍工作人员执行疫情防控措施等不法行为，警方将依法追究其法律责任。

另据中国广东省卫健委今早通报，6月11日，广东新增本土确诊病例八例，均为广州报告。