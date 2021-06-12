龙应台痛批掌权者强硬傲慢 居高临下

“河里捞上来的、厕所里发现的、陋巷公寓里无声无息的…遗体，全部成为官员嘴里一个号码、案例。”

台湾著名作家、前文化部部长龙应台昨天（11日）在面簿发文感慨，强调“为那死得不知所以的同胞，为那被剥夺了死别最后一个温暖拥抱的家人，我心沉痛。”

据中时新闻网报道，龙应台在卸下文化部长职务后回归写作，并移居屏东潮州，开始乡居生活。她11日上午在面簿转发近日因批评台湾疫苗政策而卷入风波的中研院院士、台大医学院教授陈培哲的专访，并有感引言：“如果筛检出新冠肺炎的高龄患者、糖尿病、肾脏病等慢性病者，立刻打新冠单株抗体，可以减少5到6成死亡率…那些生命是可以挽救的。”

龙应台不点名指疫情指挥官：“当他坚持每天用‘公务常态’的语调报告，每天把它正常化，久而久之，他就让大众习惯而接受，麻痹掉心里的刺痛和惊骇”"同时，对每一个孤独猝死的‘案例’，都要透露一些前置‘形容词’：猝死‘案例’有多种慢性病…，暗示的意思就是：他本来就该死，不要只怪新冠病毒。”

她写道，“这三周来让我寝食难安的，倒不是很多专家学者和认真的记者已经分析的根本决策错误，而是这个政府对同胞死亡的态度。”

“那种掌权的强硬傲慢，那种惯性的居高临下，那种认为所谓‘国家战略’高于‘庶民生命’的理所当然的霸道，令人骇异；这权力的傲慢、声调的居高临下、以生命为政治代价的权术，我们并非不曾见识过，但绝对不是在一个民主政府”“台湾人民的公民素养是非常高的，这绝对不是台湾人对民主政府的期待。

这是龙应台自疫情暴发以来，首次措词如此强烈的重炮批评。

龙应台的发文截止今天中午获得1万多人认同，1000多条评论，将近2000次分享，有网友留言回应，“心里的感受或是不服气成了网民嘴里的不体贴，我不知道应该用甚么样的方式，表达我的愤怒和哀伤。”