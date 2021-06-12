中国2025前后实施近地小行星取样返回和主带彗星环绕探测

中国国家航天局新闻发言人许洪亮宣布，中国准备在2025年前后实施近地小行星取样返回和主带彗星环绕探测任务，实现近地小行星的绕飞探测、附着和取样返回；2030年前后，实施火星取样返回任务；还将实施木星系的环绕探测和行星穿越探测任务。

根据澎湃新闻报道，许洪亮在国家航天局今天举办的新闻发布会上介绍了中国首次火星探测任务情况。

许洪亮表示，目前正在制定航天发展“十四五”规划，并按照国家建设航天强国决策部署，加快推动空间科学、空间技术、空间应用的全面协调发展，未来将主要从三个方面着手。

许洪亮说，首先是继续实施国家重大科技工程，提升航天综合实力。将重点推进行星探测、月球探测、载人航天、重型运载火箭、可重复使用天地往返运输系统、国家卫星互联网等重大工程。

其中，行星探测方面，准备在2025年前后，实施近地小行星取样返回和主带彗星环绕探测任务，实现近地小行星的绕飞探测、附着和取样返回；2030年前后，实施火星取样返回任务；还将实施木星系的环绕探测和行星穿越探测任务。

在月球探测方面，“十四五”时期将发射嫦娥六号、嫦娥七号探测器，实施月球极区环境与资源勘查、月球极区采样返回等任务；后续还将发射嫦娥八号。

值得一提的是，在载人航天方面，2022年底中国将建成长期有人照料的载人空间站，开展航天员长期驻留、空间科学试验、空间站平台维修维护等工作。

其次，许洪亮说，国家航天局将增强卫星应用服务能力，支撑经济社会发展。在服务治理能力提升方面，重点是围绕建设平安中国、美丽中国和数字中国需求，加强卫星数据产品与服务在资源环境与生态保护、防灾减灾与应急响应等应用。

在服务经济发展方面，重点要推动遥感、通信、北斗导航应用产业化，开发面向大众消费的新型信息消费产品与服务。

许洪亮最后介绍说，航天局还将扩大合作交流。 在工程合作方面，一是要持续推进国际月球科研站深化论证和技术攻关，按计划推进中意电磁监测卫星02星、中法天文卫星、中巴地球资源后续星等卫星工程联合研制，促进卫星数据共享与应用。

在服务全球方面还将继续推动“一带一路”空间信息走廊、金砖国家遥感卫星星座建设，提供高质量的空间服务，共同应对全球气候变化，也包括应对近地小行星撞击风险等共同挑战。