美总领事史墨客批国安法 威胁港商业中心地位

美国驻香港最高外交官指，中国在香港实施新的国家安全法，营造了一种“胁迫气氛”，威胁着香港的自由及其国际商业中心的地位。

美国驻香港总领事史墨客(Hanscom Smith)本星期在接受路透社专访时以少有的严厉措辞说，“令人震惊”的是，北京打击外国势力造成的影响“诋毁了”例行的外交活动，包括与当地活动人士会面，“让阴影笼罩着城市”。

中国全国人大去年对香港实施国家安全法，史墨客的这番评论凸显了拜登政府多名官员对香港急遽恶化的自由状况日益深切的关注。

国家安全法第二十九条，规定为“外国或者境外机构、组织、人员”串谋，或直接或间接接受他们指使、控制或支援，以对港府或者中央政府制定和执行法律、政策进行严重阻挠并可能造成严重后果；通过各种非法方式引发港人对中央或者政区政府的憎恨并可能造成严重后果，都属于犯罪，可处无期徒刑或者十年以上有期徒刑。

史墨客对路透社说：“人们不知道红线在哪里，这营造了一种气氛，不仅不利于基本自由，也不利于商业。”

“你不能两边都要”，他补充说：“不能号称这是全球枢纽，同时却动用这种宣传语言批评外国人。”

史墨客是美国职业外交官，拥有与中国和周边地区打交道的长期经验，在2019年7月抵达香港之前，曾在上海、北京和台湾任职。他星期三(6月9日)在美国驻香港总领事馆接受了路透社的采访。

香港保安局在回复路透社时说，“正常的互动和活动”受到保护，并指责境外势力介入2019年的香港抗争运动。

政府顾问、前保安局长叶刘淑仪则对路透社说，只有仇恨中国的人才担心触犯这条法律。她说：“必须有犯罪意图，不仅仅是随便聊天。”

路透社的报道说，在史墨客发表这番评论之际，其他驻港使节、工商界人士和活动人士也对这项法律对他们的人际关系与联系所产生的寒蝉效应表示了担忧。

私人侦探们说，很多律师楼、对冲基金和其它商家出于安全原因，纷纷要求对他们的办公室和通讯系统进行反窃听检查；外交官则描述说，他们要悄悄与反对派人士、学界人士和教会人士会面。

14名亚洲和西方外交官对路透社说，香港检察官试图把当地政界人士和外交使节的联系当成潜在的国安威胁，这令他们感到震惊。

今年4月，一名法官引述美国驻港总领事馆给前民主派立法会议员谭文豪的电邮，以此作为拒绝保释的理由。谭文豪是香港泛民初选47人案中的其中一名被告，他被控违反了国安法，目前仍被还押。

史墨客说：“令人震惊的是，人们会把与一个外国政府代表的例行互动当作是某种邪恶的东西。”他说，领事馆不希望让任何人陷入“尴尬处境”。