广州逾六成确诊病例以为只是得了普通感冒

广州市今天举行疫情防控新闻发布会，市疾控中心主任，主任医师，教授杨智聪在答问中发布了一大发现：本次疫情，六成以上确诊病例以为自己只是得了普通感冒，从而延误了最佳治疗时间和及早处置的时间。

南方Plus客户端消息，杨智聪提到，市疾控在梳理大量的流行病学调查报告中，对本次疫情有了一个重大发现：六成以上确诊病例在出现发热、干咳、头晕、乏力、咽痛、嗅（味）觉减退、腹泻等症状时，完全忽略了身边疫情的发生，以为自己只是得了普通感冒，自服感冒药，没有及时到就近的发热门诊开展核酸检测，延误了最佳治疗时间和及早处置的时间。

他重申：“我们再次倡议市民们请核查自己及家人从5月20日以来是否到过荔湾区南部片区（芳村）及其他重点场所，是否出现发热（超过37.3°C）、干咳、乏力、咽痛、嗅（味）觉减退、腹泻等症状，如有以上情况，即日起主动在‘穗康码’进行‘健康上报’，及时就医。”

对于端午小长假，杨智聪提醒广大市民仍要始终紧绷疫情防控这根弦，保持防范意识，做好个人防护。建议一是减少出行。各级中共党政机关、企事业单位、学校等带头在穗过节，落实非必要不离穗、不出省要求。二是减少聚集。过节期间市民尽量选择居家不外出、不串门、不聚会，减少不必要的社会接触。三是做好个人防护。坚持戴口罩、勤洗手、常通风，保持1米以上距离等。