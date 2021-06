新研究：病毒突变株对目前疫苗构成严峻挑战

冠病大流行至今一年多,全球加速疫苗接种的同时,毒株在大流行中的突变也成为科学家追踪的焦点。新的一项研究显示,病毒突变株对目前疫苗构成严峻挑战。

据澎湃新闻报道,近日,《免疫学》(Immunity)杂志在线发表了中国团队的一项研究,题为《新型冠状病毒突变株中和抗体逃逸机制及拓展使用其它物种ACE2受体》(Analysis of SARS-CoV-2 variant mutations reveals neutralization escape mechanisms and the ability to use ACE2 receptors from additional species)。该研究确认了突变病毒株刺突糖蛋白多个突变位点对中和抗体逃逸以及对不同物种ACE2使用的影响,显示突变株对目前抗体治疗以及疫苗保护构成严峻挑战。

这项研究的发现揭示了新冠病毒突变株对当前抗体药物和血清中和能力的影响,为抗体药物的优化、以及下一代疫苗设计提供了信息和指导。

论文通讯作者为清华大学医学院张林琦教授、生命科学学院与北京市结构生物学高精尖创新中心王新泉教授以及首都医科大学北京佑安医院张彤教授。

研究团队指出,实验结果表明,在新出现的SARS-CoV-2变种中正在发生抗原转移。这就要求立即对单克隆抗体疗法和疫苗进行重新评估和更新。从长远来看,目标是开发通用的治疗和预防干预措施,以保持对所有突变毒株的有效性。

“在这一天到来之前,控制新变种的出现需要加快疫苗的推出和积极实践已被证实有效的公共卫生措施。”研究写道。