中国曙光公司被拜登除禁令引美智库质疑

上周美国总统拜登下令，禁止美国实体对与中国军方有联系的59家企业投资。但有16家原来名列其中的中国公司被移出了这个清单，其中包括曙光信息产业公司（Dawning Information Industry）。

据美国之音报道，拜登政府的这一做法引发了美国舆论的质疑。比如美国保守派刊物《国家评论》最新一期指出，一方面美国在特朗普政府时期就已正式把曙光公司列为限制对象，它至今依然被列在美国商务部的实体清单里面，可另一方面，拜登总却在新的总统令中取消了对这家公司的限制。

文章指出，曙光信息与中国军方有广泛的联系，深度参与了中国核武器和高超音速武器项目，以及针对新疆维族人的监视设备的开发。

曙光信息产业公司总部设在天津，隶属中国科学院，主要从事高性能计算机、云计算、人工智能等方面的研发和服务。

华盛顿智库“捍卫民主基金会”最近发布的一份报告介绍了曙光公司与中国军工企业之间的广泛联系，其中包括它与一家研究机构签署了战略合作协议，双方共同开发国防建设和国家安全方面的指挥与控制应用软件。此外，曙光公司还参与了中国人民解放军联合指挥系统的开发项目。

该智库在本月初发布的报告还指出，已经公布的中国公司实体清单只是一个起点，还有“不计其数”的中国跨国公司在“军民融合”战略之下为军方提供国际支持。”

