消息：台湾将向美国提签署双边贸易协定

台美经贸高层官员敲定，将在数周内恢复长达五年未举行的贸易暨投资架构协定（TIFA）会议。台湾政府高层官员昨透露，将在会谈中明确提出要与美方签署台美双边贸易协定（BTA）。

据《自由时报》报道，台湾政府高层评估，美国拜登政府现阶段的贸易政策，是以劳工权益为核心，暂不与其他国家签署任何自由贸易协定，美国尚未决定是否要与台湾洽签BTA。该高层官员说， BTA不是说签就能马上签，国际间洽谈自由贸易协定通常长达一、二年时间，政府将向美方明确表达洽签的意愿，台湾政府从未放弃洽签BTA，而且在这次TIFA会议，一定会提台美洽签BTA的事。

台湾行政院经贸谈判办公室总谈判代表、政务委员邓振中受访时表示，与美国签署BTA，是台湾长远的目标，政府已将进口猪肉含莱克多巴胺的安全容许值订出来，这就显示要与国际接轨的决心。

美国贸易代表戴琪与邓振中举行视讯会议敲定，台美将在未来数周内召开TIFA会议。据悉，有关TIFA会议的确切举行日期与议程，将待台美双方后续进行事务性磋商敲定，其中TIFA举行日期可望在本周明朗化。

台湾政府这段期间将做好重启TIFA会谈的各项充分准备，包括洽签BTA策略与台湾方面关切半导体供应链安全等议题的推演，邓振中与戴琪在视讯会议中已触及TIFA的可能议题，包括供应链安全、智财权营业秘密保护、数位经济、劳工权益福祉与碳排放等环保议题，其中劳工权益是美方关切的核心议题，供应链安全与营业秘密保护则是台美共同高度关切的课题，均可望列入TIFA议程。

台湾政府高层说，政府的终极目标就是要签署台美BTA，有决心向美方证明，台湾的相关法规包括贸易法规在内，符合国际的规范。