中国各地开始发放高温补贴

夏日炎炎，6月起，中国多地“打工人”工资中将增加一项收入：高温津贴。

据中新经纬客户端报道，中国全国总工会印发《关于做好2021年职工防暑降温工作的通知》后，多个省份开始发放高温津贴。该通知要求，各级工会要督促用人单位落实防暑降温责任。用人单位要改进生产工艺和操作流程、改善劳动条件和作业环境，合理安排作业时间、降低劳动强度，组织职业健康检查、加强教育培训，为职工提供必要的个体防护用品和高温作业休息场所，按规定发放高温津贴等。

中国2012年6月制定的《防暑降温措施管理办法》，规定了具体的高温津贴制度。用人单位安排劳动者在35℃以上（包括35℃）高温天气从事室外露天作业以及不能采取有效措施将工作场所温度降低到33℃以下（不包括33℃）的，应当向劳动者发放高温津贴，并纳入工资总额。

记者发现，因气候条件差异，各地高温津贴开始发放时间不同。北京、天津、上海、浙江、山西、河南、陕西、广东、广西、江西、江苏、山东、甘肃、湖北，宁夏、贵州等多省份从6月开始发放高温津贴；海南从4月份开始发放；湖南、辽宁从7月份开始发放。

发放金额方面，按月份发放的省份中，上海、广东、江苏三地发放标准较高，每月300元（约60新元）。此外，河南、云南、海南、吉林、四川、新疆、安徽、宁夏、重庆、陕西按天计算，每天发放高温补贴金额从8至18元不等。

从发放时长来看，上海、浙江、陕西、江西、江苏、山东、甘肃、湖北、宁夏、贵州等省份从6月起连发四个月；广东、广西从6月起连发五个月；海南由于天气炎热，高温津贴发放时间最长，从4月至10月连发七个月。