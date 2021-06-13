张文宏：变异株临床数据提示人类仍可赢得这场战争

中国上海复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏指出，冠病变异株临床数据汇总，提示人类仍可赢得这场持久战。

张文宏6月12日晚在微博发文说，在印度肆虐的Delta变异株在广州传播，引起民众恐慌。一怕病毒变异，防控力量不能快过病毒，二怕病毒致病性升高，三怕疫苗没用。由于这些变异株是最近在国际广泛蔓延的主要病毒株，新近国际发表的一系列学术论文提供了非常可观的数据，可以认清病毒的走向。

他指出，病毒传播速度确实越来越快了。病毒的变异使得毒株的传染性和致病性发生了变化。最早在英国流行的Alpha变异株使得传染性增加56%左右。而其后发现的Beta病毒株（南非流行的变异株）也存在传染性增加。Gamma病毒株（南美流行变异株）则可能增加1.4至2.2倍的传播性。至于Delta变异株，他所在课题组特地从英国卫生部上传的报告中查看了D株的趋势。

D株在英国登陆后，也迅速超过了英国原来流行的变异株A株，现在已经占英国检出毒株的73%，这说明这个病毒株较A株传播速度更快，在病毒进化中居于优势，被认为可能与英国近期出现的疫情小幅反弹存在相关性。然而，D株并未在英国出现明显的第三波。看来D株虽然在英国登陆，但是并未形成气候。英国疫情还在可控之中。

不过张文宏指出，病毒虽变异，致病性并未出现显著的增加。由于英国的疫苗覆盖率较高，疫情处于可控之中。从致病性来看，回顾性研究对12383个D变异株感染者进行了分析，总共有126人住院，这说明需要住院的病例数仅1%，重症率并不高，病死率当然也远低于1%，这说明虽然英国当前被这个D变异株攻破，并成为主要的流行株，但是并未增加临床的压力，无论是重症率或者病死率均未增加。

他还指出，英国的这份研究显示，两剂辉瑞疫苗对D株的有症状感染有效性超过80%。疫苗对于突变株的保护（尤其是重症病例发生）依然十分乐观。虽然病毒的这些变异株对中和抗体和疫苗都有着不同水平的影响，但是总体来说各类疫苗对目前存在的所有突变株仍然有效，不过针对更多的变异株还需要更进一步的数据收集。

张文宏还指出，接种疫苗者可以间接保护周边未接种的人，特别是接种率低的老年人与儿童。以色列理工学院的研究证实了疫苗接种可以有效保护未接种疫苗接种的人群，在监测了177个社区，分析了所有16岁以下未接种疫苗的人群感染的发生率的情况来看，人群每20%的人接种疫苗，未接种人群的检测阳性率就会下降两倍。

这些数据说明， 有效的疫苗接种不仅仅可以提高个体对病毒的抵抗力，更有助于提升全人群对病毒的抵抗力，显著减缓病毒的传播。

张文宏指出，截至2021年6月11日，中国已经完成病毒疫苗接种8.6亿剂，早已达到世界第一，但是完成两针接种的比例还较低，还需要努力。只有完成疫苗的广泛接种，才能建立起对病毒传播的阻挡，一旦有病毒输入，哪怕是变异病毒，其传播速度也会大幅度减弱，此时就可以从容淡定地采取精准防控。

