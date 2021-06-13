朱婷领衔主力回归 中国女排击败荷兰队

世界女排联赛比赛继续在意大利里米尼进行，错过前九轮比赛的朱婷等中国女排“六大主力”集体回归，率领球队三比零击败荷兰队。

据新华社报道，中国女排在此前的比赛中四胜五负，正在进行新老交替的荷兰女排则拿下七场胜利。本场比赛，教练郎平让朱婷、丁霞、袁心玥、颜妮、龚翔宇、李盈莹六名刚刚归队不久的主力队员首发。

尽管由于防疫要求，她们此前并未适应场地，但开场后仍然凭借着实力和经验优势占据主动，朱婷、李盈莹、龚翔宇强攻得分，袁心玥成功拦网，首个技术暂停，中国队就八比三取得优势，此后越打越顺，25比12大比分先下一局。

次局较量，荷兰女排的进攻状态回升，但中国队仍然优势明显，八比六进入首个技术暂停后，在袁心玥的强势发球轮连得四分建立优势，最终25比18再下一城。第三局较量，郎平先是用前九轮时球队的主将张常宁换下朱婷，与李盈莹搭档主攻，进一步锻炼阵容。

本局最后阶段，一直落后的荷兰女排追分势头凶猛，郎平连续叫了两个暂停稳定局面，但仍然被对方追平比分，双方进入拉锯战，中国女排多次挽救局点，最终，李盈莹发球直接得分、荷兰队扣球失误，中国女排33比31赢下鏖战，三比零击败荷兰女排。

根据赛程，接下来中国女排将在北京时间6月13日晚9时对阵多米尼加共和国女排。