台智库关注解放军运-20的空投能力

台湾国防部智库、国防安全研究院指出，解放军特战旅日前透过运-20进行“三门四路”跳伞，此举可实现空投效率最大化，减少伞兵落地后距离分散，能快速集结形成战力，台湾应对此加以关注。

据联合新闻网报道，台国防安全研究院10日发布“国防安全即时评析”，研究员欧锡富以“中国运-20的三门四路空投”为题撰文分析解放军空降特种作战能力。

欧锡富指出，中国大陆央视军事频道6月1日报道，解放军陆军第82集团军特战旅，跨区机动至豫北地展开跳伞训练。运-20运输机在千米高空同时打开左右两侧和尾部舱门，特战队员分四路依序跳出舱门，人员密度大、相对距离小，特战队员不断调整姿态和队形，终于安全着陆，完成首次集群伞降。

欧锡富表示，“三门四路”，是指飞机左右两侧主登机门及尾舱门同时打开，形成三门；两侧主登机门各有一路跳伞，开阔尾舱门同时形成两条投送兵路，形成四路。

这种空投模式最早由俄罗斯军队创建，在运-20之前，解放军最大运输机即是从俄罗斯引进的IL-76，因此运-20的三门四路空投为延续IL-76模式。

欧锡富说，空投效率对运输机至关重要，运输机在空投时处于高速飞行状态，空投时间越长，装备和兵员投送后在地面散布范围将越大，不利于快速集结，且运输机滞空时间长，容易被敌军雷达侦测、暴露目标。

因此三门四路空投，实现空投效率最大化，在最短时间内完成兵力出舱，缩短运输机滞空时间，也缩短伞兵在落地后的分散距离，能够迅速形成战力，也提高运输机的空中生存能力，减少遭遇火力打击的风险。

欧锡富指出，除日间空投外，运-20最近也首次展开夜间三门四路空投。夜间空投对空降兵而言为艰巨作战任务，但优势在于隐蔽性强，机群可利用夜幕掩护实施渗透突袭、低空突防、跨区机动。

欧锡富强调，台湾应关注运-20的空投能力，但运-20多次亮相各种航展、阅兵活动，执行各种军事任务却不多，且大多是抗疫、援外等宣传性质。由此可见，除了国产发动机未能取代俄制发动机，运-20可能还有些技术问题有待完善。短期内运-20仍然无法取代IL-76，成为解放军空军的运输主力。